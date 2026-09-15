Число ликвидаций ресторанного бизнеса выросло на 29,4% в январе—августе

За восемь месяцев 2026 года число регистраций новых компаний в сфере общепита выросло на 13,6% год к году, до 24,8 тыс., следует из подсчетов Rusprofile, с которыми ознакомился “Ъ”. При этом число ликвидаций увеличилось еще более выраженно — на 29,4%, до 21,2 тыс. Всего в середине августа в сфере работало 170,4 тыс. компаний.

Не исключено, что заметная часть вновь открытых юрлиц — это результат дробления бизнеса со стороны рестораторов и развития крупных сетей через франшизы. С начала 2026 года предприниматели всех отраслей стали плательщиками НДС при превышении ежегодной выручки в 20 млн руб., однако для общепита прежняя планка в 60 млн руб. сохранилась с апреля и до конца текущего года.

По данным эксперта Franshiza.ru Анны Рождественской, спрос на франшизы общепита за январь—август 2026 года сократился на 43%. Она подчеркивает, что около четверти новых запросов на франшизы сегмента летом 2026-го приходило именно от действующих владельцев общепита, которые рассматривают франшизу как возможность перепрофилировать заведение, сохранить бизнес и выйти из убытков.

Подробнее — в материале «Ъ» «Общепит нашел баланс».