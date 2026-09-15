«Эвалар» ответила на обвинения в нарушениях состава своих БАДов

В компании заявили, что сведения об обнаруженных нарушениях в составе ряда выпускаемых компанией биологически активных добавок не соответствуют действительности. «В настоящее время ряд Telegram-каналов распространяет информацию о якобы имеющихся нарушениях в составе ряда продуктов «Эвалар». Данная информация недостоверна и вводит потребителей в заблуждение»,— говорится на официальном сайте производителя.

Ранее ряд Telegram-каналов, включая «Shot проверка», сообщил о требовании Роспотребнадзора убрать с полок продукцию производителя, в которой якобы было обнаружено превышение допустимого уровня витаминов.

В самой компании эти данные назвали намеренным искажением фактов. По данным самого предприятия, в июле 2026 года ведомство действительно проводило проверку, однако выявленные замечания касались текстовой информации на упаковке отдельных продуктов. В организации уточнили, что все предписания были оперативно устранены. Вброс в компании расценивают как попытку дестабилизировать производство.

ЗАО «Эвалар» зарегистрировано в 1991 году в Бийске Алтайского края и ведет деятельность в сфере производства биологически активных добавок к пище. Это одно из старейших профильных предприятий страны, чья деятельность охватывает также фармацевтику и выпуск лекарственных средств. По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году выручка компании достигла 25,68 млрд руб., чистая прибыль — 3,39 млрд руб.

Лолита Белова