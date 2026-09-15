Составлено ИИ-Ассистентъ

Французская инициатива по ядерному сдерживанию предполагает координацию, а не передачу союзникам контроля над ядерным оружием. Она включает создание руководящей группы по ядерным вопросам, совместные учения, обмен разведданными и расширение стратегического сотрудничества. В рамках этой доктрины допускается временная дислокация оснащенных ядерным оружием французских истребителей Rafale на военных аэродромах стран-партнеров.

Окончательное решение о применении ядерного оружия остается за президентом Франции, который сохраняет исключительный контроль над «ядерной кнопкой». Такая схема не тождественна американскому «ядерному зонтику», и эксперты отмечают, что Франция не сможет заменить собой ядерные гарантии США.

Участие Финляндии в этой инициативе стало возможным после того, как в июне 2026 года парламент страны одобрил отмену действовавшего почти 40 лет запрета на ввоз ядерного оружия. Этот шаг снял юридические барьеры и открыл путь к ядерному взаимодействию в рамках НАТО. Российское посольство в Хельсинки заявило, что даже теоретическая возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии будет учитываться в российском военном планировании.