КСИР: танкер EL GAIA подорвался на мине в Ормузском проливе

Супертанкер EL GAIA (IMO 9325336), пытавшийся пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, подорвался на морской мине. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На борту судна начался пожар. «Попытки локализовать пожар не увенчались успехом»,— указано в заявлении. КСИР напоминает, что морской коридор остается заблокированным.

Самую узкую часть Ормузского пролива контролируют Оман и Иран. С начала лета страны ведут переговоры по административному регулированию судоходства по нему. Проект соглашения должны были обсудить 14 сентября на встрече глав МИД Ирана и стран Ормузского пролива. Мероприятие перенесли на неопределенный срок для «достижения консенсуса».