КСИР: танкер EL GAIA подорвался на мине в Ормузском проливе
Супертанкер EL GAIA (IMO 9325336), пытавшийся пройти через запретную зону на юге Ормузского пролива, подорвался на морской мине. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
На борту судна начался пожар. «Попытки локализовать пожар не увенчались успехом»,— указано в заявлении. КСИР напоминает, что морской коридор остается заблокированным.
Самую узкую часть Ормузского пролива контролируют Оман и Иран. С начала лета страны ведут переговоры по административному регулированию судоходства по нему. Проект соглашения должны были обсудить 14 сентября на встрече глав МИД Ирана и стран Ормузского пролива. Мероприятие перенесли на неопределенный срок для «достижения консенсуса».
С июня Иран и Оман обсуждают возобновление судоходства через Ормузский пролив; 25 августа стороны сообщали о временном маршруте и операции по разминированию. Регулирование прохода предполагает не просто политическую договоренность, а допуск судов по согласованному коридору: ранее Иран предупреждал, что суда, отклонившиеся от одобренного маршрута, сами будут нести последствия.
Быстро восстановить движение после согласования маршрута может быть невозможно. В апреле сообщалось, что ни США, ни Иран не располагали мощными средствами оперативного разминирования; ранее заминирование пролива уже связывали с остановкой судоходства, ограничением прохода для отдельных судов и ростом цен на энергоносители. Дополнительным препятствием для переговоров остается требование Ирана о компенсациях со стороны США.
Само сообщение о подрыве остается предметом спора: 31 августа CENTCOM заявил, что ни одно судно не подрывалось на минах, и назвал подобные сообщения попыткой запугать коммерческое судоходство. На фоне таких противоречивых заявлений инцидент усиливает неопределенность для перевозчиков и осложняет переговоры о правилах прохода.