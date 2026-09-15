Трамп сравнил предупреждения об угрозах ИИ с заявлениями об изменении климата

Президент США Дональд Трамп сравнил предупреждения об опасности быстрого развития искусственного интеллекта (ИИ) с заявлениями о глобальном потеплении.

«Те, кто твердит, будто искусственный интеллект погубит мир, а дата-центры вредят вашему району, — это те же самые люди, которые совсем недавно уверяли, что мир погибнет из-за “изменения климата”»,— написал американский президент в Truth Social. Господин Трамп назвал таких людей «революционерами, служащими дурному делу».

Накануне Дональд Трамп заявил, что ИИ принесет больше пользы, чем вреда. По его словам, он опасается уступить превосходство Соединенных Штатов Китаю в сфере ИИ, так как «кто победит в гонке за ИИ, победит и во всем остальном».

Ранее руководители ведущих разработчиков в сфере искусственного интеллекта, включая Anthropic и OpenAI, призвали замедлить разработки для внедрения мер безопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Горе от интеллекта».