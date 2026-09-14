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Трамп потребовал от других стран возместить США расходы в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп потребовал от других стран возместить расходы на поддержание судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта с Ираном.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Нефть течет через Ормузский пролив. Страны мира, которые не оказали нам никакой помощи, должны возместить и возместят ущерб США, когда вся эта афера закончится»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По данным Reuters, 12 и 13 сентября через Ормузский пролив прошли четыре судна. В предыдущие 10 дней их было 14.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Возмещение расходов США нельзя просто оформить как обязательную плату за проход через Ормузский пролив. По словам ведущего сотрудника ИМЭМО РАН Павла Гудева, международные соглашения о транзитном проходе исключают взимание платы с судов, а прибрежные Оман и Иран не должны препятствовать судоходству.

Оман в августе 2026 года предлагал Ирану создать в Ормузе механизм управления по образцу Малаккского пролива, где Индонезия, Малайзия и Сингапур совместно обеспечивают безопасность судоходства, а расходы покрываются добровольными взносами судоходных компаний. Для требования США это означает необходимость отдельной договоренности о финансировании, а не автоматического сбора со всех перевозимых грузов.

Ранее Дональд Трамп уже объявлял, что США будут «хранителями Ормузского пролива» и им должно причитаться «возмещение в размере 20% со всех перевозимых грузов» в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности, но от этой идеи пришлось отказаться из-за неприятия со стороны арабских монархий Персидского залива. Кроме того, генсек Международной морской организации Арсенио Домингес заявлял в марте 2026 года, что военное сопровождение судов не гарантирует безопасность экипажей и грузов и «не является долгосрочным или устойчивым решением».

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