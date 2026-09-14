Трамп потребовал от других стран возместить США расходы в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп потребовал от других стран возместить расходы на поддержание судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта с Ираном.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Нефть течет через Ормузский пролив. Страны мира, которые не оказали нам никакой помощи, должны возместить и возместят ущерб США, когда вся эта афера закончится»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По данным Reuters, 12 и 13 сентября через Ормузский пролив прошли четыре судна. В предыдущие 10 дней их было 14.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».