Трамп потребовал от других стран возместить США расходы в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп потребовал от других стран возместить расходы на поддержание судоходства в Ормузском проливе после завершения конфликта с Ираном.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Нефть течет через Ормузский пролив. Страны мира, которые не оказали нам никакой помощи, должны возместить и возместят ущерб США, когда вся эта афера закончится»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По данным Reuters, 12 и 13 сентября через Ормузский пролив прошли четыре судна. В предыдущие 10 дней их было 14.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Морская блокада осушает иранский бюджет».
Возмещение расходов США нельзя просто оформить как обязательную плату за проход через Ормузский пролив. По словам ведущего сотрудника ИМЭМО РАН Павла Гудева, международные соглашения о транзитном проходе исключают взимание платы с судов, а прибрежные Оман и Иран не должны препятствовать судоходству.
Оман в августе 2026 года предлагал Ирану создать в Ормузе механизм управления по образцу Малаккского пролива, где Индонезия, Малайзия и Сингапур совместно обеспечивают безопасность судоходства, а расходы покрываются добровольными взносами судоходных компаний. Для требования США это означает необходимость отдельной договоренности о финансировании, а не автоматического сбора со всех перевозимых грузов.
Ранее Дональд Трамп уже объявлял, что США будут «хранителями Ормузского пролива» и им должно причитаться «возмещение в размере 20% со всех перевозимых грузов» в качестве компенсации расходов на обеспечение безопасности, но от этой идеи пришлось отказаться из-за неприятия со стороны арабских монархий Персидского залива. Кроме того, генсек Международной морской организации Арсенио Домингес заявлял в марте 2026 года, что военное сопровождение судов не гарантирует безопасность экипажей и грузов и «не является долгосрочным или устойчивым решением».