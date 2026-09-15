За лето спрос на услуги туристических агентств упал на 12%
Число чеков в турагентствах в июне—августе 2026 года сократилось на 12% год к году, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). Падение спроса на туры и экскурсии аналитики зафиксировали во всех ключевых регионах.
В Москве количество чеков за лето сократилось на 5% год к году, в Краснодарском крае — на 8%, в Калининградской области — на 19%, в Санкт-Петербурге — на 32%. В Ассоциации туристических агрегаторов видят снижение общего количества гостиничных бронирований прошедшим летом на 6%.
Косвенно снижение спроса на услуги турфирм подтверждают данные Росстата. Согласно мониторингу, доля участников рынка, фиксировавших снижение спроса на услуги внутреннего туризма, в третьем квартале 2026 года составила 22%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов (п. п.). Показатель достиг максимума с 2021 года. На выездном рынке аналогичное значение за год увеличилось с 18% до 24%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Отпуск в домашних условиях»
Снижение спроса на внутренний туризм летом 2026 года связывали не с одним фактором, а с перебоями, осложнявшими саму поездку. В Крыму на спрос повлияли ограничения движения по Крымскому мосту, проблемы с железнодорожным сообщением, поставками топлива и подачей электричества; в Сочи нестабильная работа аэропорта увеличивала долю отмен бронирований.
На выездном рынке сработал другой механизм: в марте—мае 2026 года действовали ограничения на продажу туров и перелеты в страны Ближнего Востока. Для турфирм это имело и прямое финансовое последствие — им пришлось возвращать туристам деньги за уже реализованные туры в закрытые для организованных поездок страны.