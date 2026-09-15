За лето спрос на услуги туристических агентств упал на 12%

Число чеков в турагентствах в июне—августе 2026 года сократилось на 12% год к году, подсчитали в «Эвоторе» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения). Падение спроса на туры и экскурсии аналитики зафиксировали во всех ключевых регионах.

В Москве количество чеков за лето сократилось на 5% год к году, в Краснодарском крае — на 8%, в Калининградской области — на 19%, в Санкт-Петербурге — на 32%. В Ассоциации туристических агрегаторов видят снижение общего количества гостиничных бронирований прошедшим летом на 6%.

Косвенно снижение спроса на услуги турфирм подтверждают данные Росстата. Согласно мониторингу, доля участников рынка, фиксировавших снижение спроса на услуги внутреннего туризма, в третьем квартале 2026 года составила 22%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов (п. п.). Показатель достиг максимума с 2021 года. На выездном рынке аналогичное значение за год увеличилось с 18% до 24%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отпуск в домашних условиях»