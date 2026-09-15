Бизнес попросил правительство ввести меры поддержки для приобретения ИИ-чипов

Бизнес и государство обсуждают льготное кредитование и лизинг на серверы и GPU, используемые для обучения и использования ИИ-моделей. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника, участвующие в обсуждении меры, проходившем на заседании рабочей группы подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ 10 сентября. Предполагается, что такая мера должна снизить капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и расширить доступ к ней для разработчиков и заказчиков ИИ.

При текущей ключевой ставке (14%) эффективная ставка лизинга серверов обычно на несколько процентных пунктов выше ключевой, а удорожание за срок действия договора в два-четыре года может достигать 15–25% от цены оборудования, объяснил источник “Ъ”, участвующий в обсуждениях меры. Поэтому субсидирование ставки — это прямое снижение порога входа в ИИ-инфраструктуру, добавил он. Механизм, вероятнее всего, будет опираться на уже отработанные в других отраслях схемы, когда государство компенсирует банку или лизинговой компании разницу между рыночной и льготной ставкой, добавил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Железная льгота»