Железная льгота

Правительство может предусмотреть льготное кредитование и лизинг на закупку оборудования для работы искусственного интеллекта. По мнению участников отрасли, это необходимое условие для преодоления дефицита графических ускорителей. Цена на оборудование составляет наибольшую часть капитальных затрат при обучении моделей, утверждают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бизнес и государство обсуждают льготное кредитование и лизинг на серверы и GPU, используемые для обучения и использования ИИ-моделей. Об этом “Ъ” рассказали четыре источника, участвующие в обсуждении меры, проходившем на заседании рабочей группы подкомиссии по развитию и внедрению технологий ИИ 10 сентября. Предполагается, что такая мера должна снизить капитальные затраты на создание вычислительной инфраструктуры и расширить доступ к ней для разработчиков и заказчиков ИИ.

При текущей ключевой ставке (14%) эффективная ставка лизинга серверов обычно на несколько процентных пунктов выше ключевой, а удорожание за срок действия договора в два-четыре года может достигать 15–25% от цены оборудования, объяснил источник “Ъ”, участвующий в обсуждениях меры. Поэтому субсидирование ставки — это прямое снижение порога входа в ИИ-инфраструктуру, добавил он. Механизм, вероятнее всего, будет опираться на уже отработанные в других отраслях схемы, когда государство компенсирует банку или лизинговой компании разницу между рыночной и льготной ставкой, добавил он.

Правительство прорабатывает меры поддержки ИИ в рамках рабочих групп к недавно принятому 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта». Общий объем планируемой господдержки на ИИ составляет около 71,7 млрд руб., писал РБК. В частности, помимо льготного кредитования и лизинга на оборудование также обсуждается субсидирование строительства и модернизации ЦОДов и льготная аренда или организация центров «коллективного доступа» к ЦОДам. О том, что ЦОДы могут получить субсидирование, также писал Forbes 7 августа.

Впрочем, как уточнили собеседники “Ъ”, конкретных параметров льготного кредитования или лизинга пока не обсуждалось. Наибольшей трудностью в обсуждении, полагают они, будет вопрос требований к локализации. Федеральные льготные программы распространяются на технику, произведенную в России, тогда как массового производства универсальных GPU, сопоставимых с ведущими мировыми ускорителями, в стране пока нет. Ранее “Ъ” уже писал о том, что Минпромторг может внести требования по локализации чипов для ИИ в постановление правительства №719 (см. “Ъ” от 18 августа).

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко уточнил, что с участием бизнеса продолжается обсуждение мер поддержки отечественных ИИ-решений — как финансовых, так и нефинансовых, но финальные решения по конкретным инструментам и объемам поддержки еще не приняты. В Т-Банке, «Яндексе» и VK отказались от комментариев. В Сбербанке не ответили на запрос.

«Возможность льготного кредитования и лизинга серверного оборудования и GPU рассматривается как один из механизмов снижения затрат на создание вычислительной инфраструктуры и повышения доступности вычислительных ресурсов»,— добавили в Минцифры. Конкретные параметры возможных мер, включая ставки кредитования и лизинга, в настоящее время прорабатываются.

Единого стандарта льготной ставки в России нет: условия зависят от программы, категории получателя, происхождения техники, срока финансирования и объема вложений, объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Мера обсуждается в рабочих группах и актуальна для рынка, рассказал ML-директор Positive Technologies Андрей Кузнецов. «Субсидирование вычислительных мощностей для разработчиков ИИ — это стандартная мировая практика, в том числе в Китае»,— добавил он. Без нее вход на рынок закрыт для всех, кроме крупнейших экосистем, подчеркнул эксперт. Инфраструктура почти всегда дороже людей, это основная статья расходов, добавляет он. В России есть серверы, которые включены в реестр, но для обучения языковых моделей приходится использовать гораздо более продвинутые решения, отечественных аналогов которых нет, резюмирует Андрей Кузнецов.

15 сентября в 9:04 в материал был добавлен комментарий Минцифры.

Ника Сизова