МИД России исключил переговоры по украинскому урегулированию в Швейцарии

Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«К сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось... И в этом смысле Женева, как такая нейтральная площадка, символизирующая дух консенсуса, разумеется, не может рассматриваться»,— пояснил дипломат. По его словам, нынешние действия властей Швейцарии делают страну если не прямым, то ассоциированным членом НАТО.

В Кремле говорили, что возобновление трехсторонних переговоров по Украине с участием США возможно уже в октябре. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что в качестве приоритетного места встречи рассматривается Абу-Даби в ОАЭ. Там в начале февраля проходил один из последних раундов переговоров России, США и Украины. 17-18 февраля состоялась встреча сторон в Женеве.