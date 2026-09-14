МИД России исключил переговоры по украинскому урегулированию в Швейцарии
Грушко: Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для мирных переговоров
Россия не рассматривает Швейцарию как площадку для переговоров по украинскому урегулированию. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
«К сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось... И в этом смысле Женева, как такая нейтральная площадка, символизирующая дух консенсуса, разумеется, не может рассматриваться»,— пояснил дипломат. По его словам, нынешние действия властей Швейцарии делают страну если не прямым, то ассоциированным членом НАТО.
В Кремле говорили, что возобновление трехсторонних переговоров по Украине с участием США возможно уже в октябре. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что в качестве приоритетного места встречи рассматривается Абу-Даби в ОАЭ. Там в начале февраля проходил один из последних раундов переговоров России, США и Украины. 17-18 февраля состоялась встреча сторон в Женеве.
Для Москвы отход Швейцарии от нейтралитета связан прежде всего с ее санкционной политикой. Вскоре после начала боевых действий на Украине Берн впервые в своей истории ввел ограничения против Москвы, присоединившись почти ко всем европейским санкциям. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис тогда утверждал, что такая мера не противоречит нейтралитету, однако в России этот шаг восприняли как враждебный и внесли страну в список недружественных государств.
Позднее российская сторона конкретизировала претензии: по словам Сергея Лаврова, швейцарский нейтралитет был девальвирован, поскольку конфедерация переняла все семь пакетов антироссийских ограничений Евросоюза, фактически заняв одну из сторон конфликта. На этом основании Москва еще с 2022 года не готова рассматривать предложения о посредничестве от стран, присоединившихся к санкциям.
Практические последствия для Женевы как переговорной площадки обозначились давно: еще в августе 2022 года замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что с учетом слияния подхода Берна с подходом ЕС роль Женевы как площадки для двусторонних контактов резко упала и Россия будет искать альтернативы. Заявление Грушко о том, что Россия не рассматривает Швейцарию для переговоров по украинскому урегулированию, продолжает эту линию.