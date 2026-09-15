Маржа нефтяных компаний РФ в III квартале может стать максимальной в 2026 году

Маржа российских ВИНК (вертикально интегрированные нефтяные компании) в третьем квартале может стать максимальной в 2026 году за счет переработки, говорится в обзоре «Эйлер». По расчетам аналитиков, EBITDA реализации дизтоплива на внутреннем рынке относительно второго квартала увеличится на 67%, до 55 тыс. руб. за тонну, бензина — на 71%, до 41 тыс. руб. за тонну. Крэк-спред (разница в стоимости нефти и нефтепродуктов) на бензин в третьем квартале вырастет на 16,8%, до $320 за тонну, на дизтопливо — на 14,4%, до $460 за тонну, что станет максимумом с 2024 года. Позитивное влияние на маржу окажет высокий демпфер и увеличение рентабельности продажи мазута, добавляют аналитики.

Как отмечают в «Эйлер», во втором квартале маржа ВИНК по Urals, бензину и дизтопливу также выросла относительно первого квартала и по состоянию на июль—август конъюнктура складывается еще лучше. Так, оптовые цены на бензин и дизтопливо на внутреннем рынке превысили средние уровни второго квартала, увеличившись на 14,3% и 9,5%, до 72 тыс. руб. и 69 тыс. руб. за тонну соответственно, а ставка демпфера поднялась до рекордного с 2024 года уровня — 46 тыс. руб. за тонну. В третьем квартале аналитики ждут роста оптовых цен на бензин и дизтопливо до 76 тыс. руб. за тонну и увеличения ставки демпфера до 47 тыс. руб. за тонну.

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