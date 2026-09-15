Stellar Group вышла на рынок изотоников

Составлено ИИ-Ассистентъ

Выход в изотоники вписывается в логику поиска новых ниш за пределами алкогольного бизнеса. В марте 2024 года директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечал, что объем производства виски в России — более 4 млн дал — уже может быть близок к пиковым значениям, конкуренция на этом рынке будет ужесточаться, и компаниям логично искать новые ниши. Для Stellar Group, в портфеле которой есть виски Steersman и Mancatcher, безалкогольные напитки становятся таким направлением диверсификации.

Похожий интерес к безалкогольной категории демонстрировали и другие алкогольные производители: президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сообщал, что за девять месяцев 2023 года продажи безалкогольной категории группы выросли двукратно практически без инвестиций в маркетинг, объясняя это в том числе запросом рынка и необходимостью замещения ушедших марок.

При этом эксперт рынка бутилированной воды еще в 2023 году предупреждал, что новым участникам не стоит рассчитывать на большие продажи, а возврат инвестиций может быть длительным — этот риск задает осторожные рамки и для планов Stellar Group по расширению дистрибуции изотоников.