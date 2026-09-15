Stellar Group вышла на рынок изотоников
Крупный производитель алкоголя Stellar Group начал выпуск изотоников — спортивных безалкогольных напитков, рассказали “Ъ” в компании. Первая партия должна составить около 600 тыс. бутылок.
По словам директора по продажам Stellar Group Александра Гревцова, поставлять эту продукцию компания намерена в фитнес-клубы и сети спортивных товаров. Ранее компания также запустила собственное производство воды. Как говорит господин Гревцов, если первоначальные продажи окажутся успешными, компания планирует начать обсуждение с ритейлерами о выводе своих изотоников и в классические продуктовые магазины.
Stellar Group основана в 2017 году в подмосковном Дмитрове. Там же сосредоточены основные мощности компании. Конечным бенефициаром компании является нидерландская Stichting Stellar Group, следует из ЕГРЮЛ. По собственным данным, предприятие способно выпускать 168,1 млн литров спиртного в год. В портфеле группы бренды виски Steersman и Mancatcher, водка «Печора». Согласно СПАРК, выручка Stellar Group в 2025 году составила 14,34 млрд руб., увеличившись на 17,36% год к году, чистая прибыль выросла на 181,4%, до 488,6 млн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Мастер безалкогольного спорта»
Выход в изотоники вписывается в логику поиска новых ниш за пределами алкогольного бизнеса. В марте 2024 года директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечал, что объем производства виски в России — более 4 млн дал — уже может быть близок к пиковым значениям, конкуренция на этом рынке будет ужесточаться, и компаниям логично искать новые ниши. Для Stellar Group, в портфеле которой есть виски Steersman и Mancatcher, безалкогольные напитки становятся таким направлением диверсификации.
Похожий интерес к безалкогольной категории демонстрировали и другие алкогольные производители: президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов сообщал, что за девять месяцев 2023 года продажи безалкогольной категории группы выросли двукратно практически без инвестиций в маркетинг, объясняя это в том числе запросом рынка и необходимостью замещения ушедших марок.
При этом эксперт рынка бутилированной воды еще в 2023 году предупреждал, что новым участникам не стоит рассчитывать на большие продажи, а возврат инвестиций может быть длительным — этот риск задает осторожные рамки и для планов Stellar Group по расширению дистрибуции изотоников.