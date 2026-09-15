«М.Видео» начнет продавать товары через сеть ПВЗ «Магнита»

«М.Видео» начала использовать сеть пунктов выдачи заказов «Магнита» для доставки онлайн-заказов, рассказали “Ъ” в компании. Летом маркетплейс «Магнита» объявлял о закрытии сайта и приложения. Сеть ПВЗ включает 5 тыс. точек в 24 городах.

Сейчас у «М.Видео» 850 своих точек, 15 тыс. партнерских точек с «Яндекс Маркетом» и 5,5 тыс. со СДЭК, а также 2,8 тыс. постаматов, говорят в компании. После запуска сеть охватит 24 региона России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Краснодарский и Пермский края, Нижегородскую, Самарскую и Свердловскую области, Татарстан, Башкортостан и другие, добавляют в «М.Видео».

Подробнее — в материале «Ъ» «Электроника просится на полку»