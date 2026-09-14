Saba: двое детей погибли при ударе Саудовской Аравии по юго-западу Йемена

Военная авиация Саудовской Аравии ударила по юго-западной йеменской провинции Таиз, перешедшей под контроль шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Двое детей погибли, еще один человек пострадал.

Удар, по данным информагентства Saba, пришелся по автомобильному мосту Аль-Барах в административном районе Макбана. Он связывает несколько районов провинции. Как пишет PressTV, удар полностью разрушил мост. Столица Таиза находится примерно в 130 км по трассе от портового города Моха, захваченного хуситами в начале сентября.

По заявлениям хуситов, за последние 24 часа войска Саудовской Аравии нанесли 54 авиаудара по различным объектам в Йемене, которые подконтрольны «Ансар Аллах». Были атакованы северные провинции Хаджа и аль-Джауф, юго-западные — Лахедж и Таиз, а также центральная — Мариб.

О развитии конфликта хуситов и Саудовской Аравии — в материале «Ъ» «И целого Йемена мало».