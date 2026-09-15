Группа «Донской антрацит» перешла компании выходца из «Росхима»

На бывшие угольные активы Рината Ахметова (входит в состав объединения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена в РФ) в Ростовской области, вероятно, нашелся новый инвестор. Обеспеченные залогом долги и векселя «Шахтоуправления "Обуховская"» и «Донского антрацита» отошли компании, которую возглавляет выходец из структур «Росхима» Феликс Нахшунов. Интерес к активам может быть связан с планами перепродажи после восстановления угольного рынка.

«Обуховская» и «Донской антрацит» занимаются добычей и обогащением антрацита в Ростовской области. Совокупные запасы оцениваются в 97,3 млн тонн, сказано в апрельской презентации к запросу предложений на покупку прав требований и акций компаний. В состав лота входили права требования Сбербанка, в том числе вытекающие из кредитных линий на $400 млн, и права требования «Лучшего решения» из вексельных обязательств, размер которых в отчетности компании оценивается в 2,75 млрд руб. В июне запрос был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Подробнее — в материале «В шахтах нарубили долгов».