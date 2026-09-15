Индекс цен на алмазы в августе упал до исторического минимума в 82 пункта
Снижение стоимости алмазов массового сегмента из-за накопленных запасов в гранильном секторе и конкуренции с искусственными камнями привело к падению отраслевого ценового индекса в августе до 82 пунктов, что стало новым историческим минимумом. В компаниях видят признаки нормализации запасов, но ожидают восстановления рынка не ранее чем через два-три года.
Как отмечают аналитики, этому предшествовал относительно продолжительный период стабилизации индекса в диапазоне 84–85 пунктов. К 10 сентября IDEX Diamond Index превысил 82,5 пункта, но 14 сентября снизился до 82,2 пункта.
Руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отраслей Наталья Величко говорит, что снижение цен сейчас в первую очередь затрагивает камни небольшого размера. По ее словам, цены на алмазы 1,5–2 карата и выше сохраняют устойчивость на фоне сообщений об охлаждении интереса потребителей к искусственным бриллиантам, благодаря спросу в США и ситуации с поставками из Индии.
Подробнее читайте в материале «Драгоценный камнепад».
Исторический минимум отражает не только слабый текущий спрос, но и запаздывающую распродажу накопленных запасов. В 2025 году сообщалось, что ожидания дефицита привели к закупкам алмазов впрок, после чего у огранщиков и производителей ювелирной продукции образовались значительные остатки; снижение цен на ювелирные изделия с бриллиантами с 2023 года не позволяло их быстро реализовать. Поэтому снижение цен может продолжаться до тех пор, пока рынок не поглотит избыток предложения.
Дополнительное давление создает конкуренция с синтетическими камнями. В июле 2025 года отмечалось, что индийские огранщики держали запасы в расчете на восстановление спроса на природные бриллианты, тогда как приток дешевых синтетических камней это восстановление сдерживал; еще в июне сообщалось, что при одинаковых характеристиках в чистоте и цвете синтетические камни могут стоить в десять раз дешевле природных.
Срок восстановления зависит от скорости сокращения запасов, а не только от изменения добычи. В октябре 2025 года уровень запасов в огранке оценивался как приблизившийся к нормальным значениям, восстановление цен ожидалось на горизонте 12–24 месяцев, а в марте 2026 года «Эйлер» допускал дальнейшее восстановление индекса в 2027–2028 годах — то есть нормализация могла растянуться на несколько лет.