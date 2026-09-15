Индекс цен на алмазы в августе упал до исторического минимума в 82 пункта

Снижение стоимости алмазов массового сегмента из-за накопленных запасов в гранильном секторе и конкуренции с искусственными камнями привело к падению отраслевого ценового индекса в августе до 82 пунктов, что стало новым историческим минимумом. В компаниях видят признаки нормализации запасов, но ожидают восстановления рынка не ранее чем через два-три года.

Как отмечают аналитики, этому предшествовал относительно продолжительный период стабилизации индекса в диапазоне 84–85 пунктов. К 10 сентября IDEX Diamond Index превысил 82,5 пункта, но 14 сентября снизился до 82,2 пункта.

Руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отраслей Наталья Величко говорит, что снижение цен сейчас в первую очередь затрагивает камни небольшого размера. По ее словам, цены на алмазы 1,5–2 карата и выше сохраняют устойчивость на фоне сообщений об охлаждении интереса потребителей к искусственным бриллиантам, благодаря спросу в США и ситуации с поставками из Индии.

Подробнее читайте в материале «Драгоценный камнепад».