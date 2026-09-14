Эстония обсуждает с Францией участие в проекте ядерного сдерживания

Власти Эстонии обсуждают с Францией возможность присоединиться к проекту Парижа по усиленному ядерному сдерживанию. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. И Франция также поддерживает нашу независимость, размещая войска в Эстонии. Так что, если сотрудничество в ядерной области может быть более глубоким, то, вероятно, так оно и будет»,— сказал Кристен Михал AFP на Европейском арктическом саммите в Финляндии.

Проект Франции по ядерному сдерживанию предполагает расширение французского «ядерного зонтика» на Европу и увеличение количества боеголовок. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. 14 сентября о присоединении к проекту объявила Финляндия.