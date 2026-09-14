Эстония обсуждает с Францией участие в проекте ядерного сдерживания
Власти Эстонии обсуждают с Францией возможность присоединиться к проекту Парижа по усиленному ядерному сдерживанию. Об этом сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
«Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. И Франция также поддерживает нашу независимость, размещая войска в Эстонии. Так что, если сотрудничество в ядерной области может быть более глубоким, то, вероятно, так оно и будет»,— сказал Кристен Михал AFP на Европейском арктическом саммите в Финляндии.
Проект Франции по ядерному сдерживанию предполагает расширение французского «ядерного зонтика» на Европу и увеличение количества боеголовок. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия. 14 сентября о присоединении к проекту объявила Финляндия.
Потенциальное участие Эстонии означало бы не передачу ей французского ядерного оружия и не получение права влиять на решение о его применении. Речь идет о стратегических консультациях, создании руководящей группы по ядерным вопросам, участии в учениях и обмене разведывательной информацией; в отдельных сценариях союзникам также может отводиться роль обеспечения и прикрытия французских ударных сил.
Франция сохраняет абсолютный суверенитет в принятии любых решений по своему ядерному оружию: совместного принятия решений и постоянного размещения ядерного оружия за рубежом не предполагается. Поэтому такая схема может дополнять сдерживание НАТО, но не заменяет американскую гарантию, которую в альянсе называют окончательной гарантией его территории. Кроме того, сама инициатива во многом связана с действующим французским руководством, что делает ее устойчивость зависимой от политической ситуации в Париже.