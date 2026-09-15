WEF оценил неэффективные расходы на здравоохранение в 10–30%

Системам здравоохранения развитых стран следует внедрять модели лечения, ориентированные на результат,— только в этом случае можно будет говорить об эффективности растущих трат на медицину, следует из доклада Всемирного экономического форума (WEF). По оценке экспертов, 10–30% всех расходов на здравоохранение сейчас выглядят как неэффективные.

Альтернативой изменению подхода оказания помощи может стать сокращение государственных обязательств в этой сфере или более тщательное регулирование образа жизни населения, ведущего к появлению хронических заболеваний, считают эксперты.

В докладе отмечается, что в среднем с 2024 года ежегодный прирост мирового ВВП составляет около 3% — темпы же увеличения государственных расходов на здравоохранение в развитых странах выше его в два раза. При этом если в 1990–2011 годах в среднем по европейским странам ежегодный рост продолжительности жизни составил 0,23 года, то в 2011–2019 годах — уже только 0,15 года. В 2020 году из-за пандемии средняя продолжительность жизни сократилась почти на год, и только к 2024-му в ЕС вернулись к показателю выше допандемийного уровня — 81,5 года.

Подробнее — в материале «Лечение не равно выздоровлению».