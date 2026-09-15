Лечение не равно выздоровлению

Системам здравоохранения развитых стран следует внедрять модели лечения, ориентированные на результат,— только в этом случае можно будет говорить об эффективности растущих трат на медицину, следует из доклада Всемирного экономического форума (WEF). По оценке экспертов, 10–30% всех расходов на здравоохранение сейчас выглядят как неэффективные. Альтернативой изменению подхода оказания помощи может стать сокращение государственных обязательств в этой сфере или более тщательное регулирование образа жизни населения, ведущего к появлению хронических заболеваний, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Национальным системам здравоохранения необходимо переходить к новым моделям организации медицинской помощи — такой вывод следует из доклада аналитиков Всемирного экономического форума «Как внедрить систему здравоохранения, ориентированную на результат». В нем собрана информация о расходах развитых стран на медицину и предложены пути их оптимизации с учетом демографических прогнозов.

В докладе отмечается, что в среднем с 2024 года ежегодный прирост мирового ВВП составляет около 3% — темпы же увеличения государственных расходов на здравоохранение в развитых странах выше его в два раза.

При этом если в 1990–2011 годах в среднем по европейским странам ежегодный рост продолжительности жизни составил 0,23 года, то в 2011–2019 годах — уже только 0,15 года. В 2020 году из-за пандемии средняя продолжительность жизни сократилась почти на год, и только к 2024-му в ЕС вернулись к показателю выше допандемийного уровня — 81,5 года.

Напомним, основные причины смертности в развитых странах — это хронические неинфекционные заболевания. По данным ВОЗ, ежегодно от них умирает около 40 млн человек — это более 70% от всех смертей в мире в год. Из них 17 млн человек встречают смерть, не достигнув 70 лет. Наибольший вклад в структуру смертности вносят сердечно-сосудистые заболевания: каждый год от них умирают 17,9 млн человек.

Эффективной борьбе с этими заболеваниями, по мнению аналитиков, мешают современные подходы к организации медицинской помощи.

По их оценкам, 10–30% всех расходов на здравоохранение могут быть направлены на малоэффективную помощь — например, ненужную диагностику и неэффективные методы лечения. Значительная часть расходов также уходит на администрирование, при этом пациенты все равно страдают от недостатка координации медслужб. Кроме того, даже в современных системах здравоохранения не всегда достаточно используются методики, позволяющие корректно оценить реальную стоимость лечения в пересчете на добавленные годы жизни пациента.

С учетом дальнейшего прироста пожилого населения — к 2030 году доля граждан старше 60 лет в европейских странах возрастет с 12% до 16% — спрос на медицинские услуги будет только расти. Чтобы иметь возможность финансировать его при прогнозируемых невысоких темпах прироста мировой экономики, аналитики предлагают постепенно внедрять модель лечения, ориентированного на результат. Она предполагает более строгий контроль результатов терапии и в ряде случаев оплату провайдерам медицинских услуг и лекарств только при достижении таргетных показателей состояния здоровья пациента. Такие пилоты уже есть в Испании, Нидерландах, Великобритании и Австралии, но пока они организованы вокруг ограниченного числа пациентов или одного типа заболевания.

Как отмечает глава Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, альтернатив переходу к новой модели организации медпомощи немного.

«Государствам придется или снимать с себя часть обязательств в этой сфере, или переходить к более тщательному регулированию образа жизни населения, поскольку именно из-за факторов риска, таких как табак, алкоголь, чрезмерное употребление соли, и возникают основные хронические заболевания»,— полагает она.

Обсуждение новых моделей взаимодействия системы здравоохранения и фармпроизводителей (например, в формате риск-шеринга) идет и в России, однако, отмечает замдиректора ВШГУ Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов, однозначно говорить о неэффективности национального здравоохранения в межстрановой перспективе нельзя. «Важную роль играет фактор территории — чем меньше страна, чем компактнее она с точки зрения логистики и чем выше плотность населения, тем эффективнее может быть система. Такие системы, как в Сингапуре, Италии и Франции, априори считаются более эффективными, чем российская и системы постсоветских стран. Но если мы сделаем на это поправку, то окажется, что результативность лечения в РФ сопоставима с показателями зарубежных стран»,— говорит он.

Анастасия Мануйлова