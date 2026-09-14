Трамп предрек резкое падение цен на нефть после завершения конфликта с Ираном
Цены на нефть рухнут после завершения конфликта США и Ирана, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, это произойдет в скором времени.
Фото: Kylie Cooper / Reuters
Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в росте цен в стране. «За временным исключением нефти, цены резко снижаются, а нефть рухнет, как только военный конфликт с Ираном завершится, и ждать этого осталось недолго»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.
Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1,3%, до $105,9 за баррель, следует из данных на бирже ICE. До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля нефть торговалась по $72,5 за баррель.
Подробнее о росте цен на нефть — в материале «Ъ» «Нефть считает до ста».
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Нефть Brent
Быстрое снижение котировок может произойти за счет снятия геополитической премии, которая оценивается в $15–25 за баррель. Но речь идет прежде всего о ее эмоциональной части — плате за риск скорых перебоев с поставками; структурная составляющая, связанная с длительной нехваткой нефти, сохраняется.
Для устойчивого эффекта недостаточно самого объявления о завершении конфликта: рынку нужно открытие Ормузского пролива и восстановление судоходства. В соглашении США и Ирана предполагалось немедленное открытие пролива с возвращением перевозок к довоенному уровню в течение 30 дней, однако потоки нефти там пока составляют лишь 4–5 млн баррелей в сутки — в четыре-пять раз меньше значений до начала войны.
Даже при возобновлении регулярного прохода танкеров возврат цен к уровням до начала конфликта маловероятен: по оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, Brent может опуститься лишь до $85–92 за баррель, так как запасы сильно истощились, а физический рынок нефти остается напряженным. Обратный риск также сохраняется: если договоренности сорвутся, цена Brent может быстро вернуться к $100–110 за баррель, а при новом обострении — уйти выше $110–120 за баррель.