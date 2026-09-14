Трамп предрек резкое падение цен на нефть после завершения конфликта с Ираном

Цены на нефть рухнут после завершения конфликта США и Ирана, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, это произойдет в скором времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kylie Cooper / Reuters Фото: Kylie Cooper / Reuters

Дональд Трамп обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в росте цен в стране. «За временным исключением нефти, цены резко снижаются, а нефть рухнет, как только военный конфликт с Ираном завершится, и ждать этого осталось недолго»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent растет на 1,3%, до $105,9 за баррель, следует из данных на бирже ICE. До начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля нефть торговалась по $72,5 за баррель.

Подробнее о росте цен на нефть — в материале «Ъ» «Нефть считает до ста».