В Москве простились с экс-председателем Союза журналистов Всеволодом Богдановым

Многолетние руководители российских СМИ пришли 14 сентября проститься с многолетним же председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым, который скончался в возрасте 82 лет. Он возглавлял профессиональное объединение четверть века, и, судя по речам у гроба, это был один из самых турбулентных периодов в истории профессии. Всеволод Богданов в это время многого не говорил, но «все очень правильно понимал», заключили коллеги.

В зале для прощаний Троекуровского кладбища в этот раз почти не было людей в строгих траурных костюмах. Скорбный черный дресс-код соблюдали разве что родственники покойного. Коллеги же Всеволода Богданова по журналистскому цеху пришли в обычной деловой одежде — возможно, прямо с планерок и летучек. Всех их встречал действующий председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, который был избран в 2017 году, как раз сменив господина Богданова. На церемонии прощания с предшественником он выглядел самым одиноким и потерянным. И первым взял слово.

О том, как прошло прощание, читайте в репортаже «Ъ».