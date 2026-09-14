«Свобода слова в разумных пределах»

Многолетние руководители российских СМИ пришли 14 сентября проститься с многолетним же председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым, который скончался в возрасте 82 лет. Он возглавлял профессиональное объединение четверть века, и, судя по речам у гроба, это был один из самых турбулентных периодов в истории профессии. Всеволод Богданов в это время многого не говорил, но «все очень правильно понимал», заключили коллеги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Богданов был единственным человеком, к которому журналисты могли обратиться без проблем

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Всеволод Богданов был единственным человеком, к которому журналисты могли обратиться без проблем

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В зале для прощаний Троекуровского кладбища в этот раз почти не было людей в строгих траурных костюмах. Скорбный черный дресс-код соблюдали разве что родственники покойного. Коллеги же Всеволода Богданова по журналистскому цеху пришли в обычной деловой одежде — возможно, прямо с планерок и летучек. Всех их встречал действующий председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, который был избран в 2017 году, как раз сменив господина Богданова. На церемонии прощания с предшественником он выглядел самым одиноким и потерянным. И первым взял слово.

Владимир Соловьев назвал Всеволода Богданова своим наставником. Поделился, что старший товарищ учил его, как быть председателем союза. И казалось, пытался заверить всех собравшихся, что организация по-прежнему находится в надежных руках. «Все эти годы — а уже девять лет наша команда стоит у руля союза, почти два срока,— мы старались все его традиции продолжать. И насколько это возможно, улучшать»,— говорил господин Соловьев в траурной тишине.

Главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин выступил от лица ветеранов прессы — в конце концов, он возглавляет издание столько же, сколько Всеволод Богданов руководил союзом. «Тяжелые годы, конечно, на его долю достались. Наивные годы…— вздыхал господин Фронин.— Трудно говорить о каком-либо Союзе журналистов, когда одни журналисты идут к памятнику Пушкину и вслед им кричат: "Либерасты", а другие журналисты идут на Красную площадь и вслед им кричат: "Красно-коричневые". Вот этот человек, Всеволод Леонидович, сохранил союз. Сохранил Дом журналиста. Не просто дом и крышу на Никитском бульваре — это был его родной дом».

«Были сложнейшие периоды, когда и Центральный дом журналиста мог уйти в небытие. Всеволод защищал его до последнего и сумел это сделать»,— подтвердил самый бессменный из всех главных редакторов Павел Гусев («Московский комсомолец»). Он признался, что у него в редакции висит фотография Всеволода Богданова. И тоже поделился воспоминаниями о трудностях 90-х. «Многие средства массовой информации скупались, перекупались, туда приходили разные люди. И председатель Союза журналистов России выполнял тогда очень ответственную роль, чтобы сохранить журналистику,— напомнил он.

— В этот же период времени были сложнейшие моменты, когда начали гибнуть журналисты. Журналистов стали убивать, журналистов стали третировать, запугивать. И надо сказать, что Всеволод Богданов был один из тех, кто не боялся в любой ситуации защитить наших журналистов.

Журналистов не только Москвы, но и в регионах. В регионах ведь тоже было все очень сложно у журналистов».

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А вот родственники о работе господина Богданова не рассказывали. «Быть носителем его ДНК — большая честь и большой дар. Он нам подарил очень кайфовую, классную, веселую, интересную жизнь»,— произнесла его дочь, еле сдерживая слезы.

«Всеволод Леонидович был человек удивительный. Внешне такой спокойный, мягкий, но на самом деле очень твердый,— сказал корреспонденту “Ъ” писатель, бывший главный редактор "Литературной газеты" Юрий Поляков.— Человек отстаивал интересы журналистов, не боялся пойти на конфликт с властями из-за интересов журналистского корпуса и свободы слова, скажем так, в разумных пределах. Он считал, что журналист должен иметь достаточную свободу мнения и выражения этого своего мнения — естественно, увязанную с интересами государства, потому что в чистом виде свободы слова не существует. Но одно дело — увязывать это с интересами государства, а другое дело — молчать по поводу того, что мешает государству, якобы для соблюдения интересов государства. Вот здесь очень такая сложная развилка, и он все это понимал. Всеволод Леонидович был очень умный человек, спокойный, такой немногословный, но все очень правильно понимал...»

Александр Рыльский