Креативный сектор получил стратегию развития на ближайшее десятилетие
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении «Стратегии развития креативной экономики в РФ на период до 2036 года». Обозначенная в документе цель властей — рост вклада креативных индустрий в ВВП с 4,2% в 2025 году до 6% в 2030-м и до 7,7% в 2036-м за счет создания условий для их развития. План действий по реализации стратегии Минэкономики предстоит подготовить в шестимесячный срок и представить его правительству в марте 2027 года.
Креативный сектор сейчас это 16 направлений: «Народные художественные промыслы и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка». Согласно стратегии, за ближайшие десять лет число компаний и индивидуальных предпринимателей в этих секторах должно вырасти на 22% по отношению к 2025 году (до 536 тыс.), а количество регионов, поддерживающих их созданием инфраструктуры (например, креативных кластеров),— с 5 до 45.
Подробнее — в материале «Ъ» «Творческие планы»
Практическая реализация стратегии распределена между регионами и федеральным центром: с 5 февраля 2025 года, когда заработал закон о развитии творческих индустрий (330-ФЗ от 8 августа 2024 года), вопросы господдержки креативных индустрий переданы в ведение регионов, а координацию — определение госполитики и нормативно-правовое регулирование — взяло на себя Минэкономики. Такая конструкция призвана снять проблему разрозненности управления: ранее сферу одновременно куриовали Минкультуры, Минэкономики, Минцифры, Минстрой, МИД и другие ведомства.
Один из ключевых инструментов — точнее определить, какие компании относятся к креативному сектору. Минэкономики предлагает учитывать фактическую структуру выручки, а не формальный код ОКВЭД, создать единый реестр креативных индустрий и детализировать классификатор; после актуализации перечень расширился с 51 до 68 кодов ОКВЭД. Власти рассчитывают, что уточнение позволит корректно оценить вклад сектора в ВВП и настроить господдержку под него.
Рост сектора ограничивает финансирование: интеллектуальная собственность пока не стала ликвидным активом, рынка для ее реализации в России нет, поэтому банки не готовы выдавать кредиты под ее залог, а инвесторы с осторожностью оценивают окупаемость таких проектов. В проекте стратегии рассчитывали компенсировать этот барьер ростом инвестиций в интеллектуальную собственность на 100% к 2030 году за счет частных средств, в том числе через государственно-частное партнерство и венчурные фонды.