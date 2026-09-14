Креативный сектор получил стратегию развития на ближайшее десятилетие

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении «Стратегии развития креативной экономики в РФ на период до 2036 года». Обозначенная в документе цель властей — рост вклада креативных индустрий в ВВП с 4,2% в 2025 году до 6% в 2030-м и до 7,7% в 2036-м за счет создания условий для их развития. План действий по реализации стратегии Минэкономики предстоит подготовить в шестимесячный срок и представить его правительству в марте 2027 года.

Креативный сектор сейчас это 16 направлений: «Народные художественные промыслы и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка». Согласно стратегии, за ближайшие десять лет число компаний и индивидуальных предпринимателей в этих секторах должно вырасти на 22% по отношению к 2025 году (до 536 тыс.), а количество регионов, поддерживающих их созданием инфраструктуры (например, креативных кластеров),— с 5 до 45.

Подробнее — в материале «Ъ» «Творческие планы»