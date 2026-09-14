Творческие планы

Правительство утвердило «Стратегию развития креативной экономики в РФ до 2036 года» — целевой сценарий предполагает, что за счет господдержки ее вклад в российский ВВП увеличится с нынешних 4,2% до 7,7% в 2036 году. Превратить творческий сектор в один из драйверов роста экономики власти намерены за счет развития рынка интеллектуальной собственности, расширения инфраструктурной поддержки «творцов» и увеличения числа колледжей креативных индустрий с «практико-ориентированной подготовкой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подготовленная чиновниками стратегия развития креативного сектора задает направление его движения до 2036 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Подготовленная чиновниками стратегия развития креативного сектора задает направление его движения до 2036 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении «Стратегии развития креативной экономики в РФ на период до 2036 года». Обозначенная в документе цель властей — рост вклада креативных индустрий в ВВП с 4,2% в 2025 году до 6% в 2030-м и до 7,7% в 2036-м за счет создания условий для их развития. План действий по реализации стратегии Минэкономики предстоит подготовить в шестимесячный срок и представить его правительству в марте 2027 года.

Креативный сектор сейчас это 16 направлений: «Народные художественные промыслы и ремесла», «Арт-индустрия», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Мода» (включая ювелирное дело), «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Кино, телевизионные программы и фильмы», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Медиа и СМИ», «Реклама и пиар», «Дизайн», «Архитектура и урбанистика», «Гастрономия» и «Музыка».

Согласно стратегии, за ближайшие десять лет число компаний и индивидуальных предпринимателей в этих секторах должно вырасти на 22% по отношению к 2025 году (до 536 тыс.), а количество регионов, поддерживающих их созданием инфраструктуры (например, креативных кластеров),— с 5 до 45.

Развивать «креатив» власти намерены в том числе и «на продажу» — условием долгосрочного роста сектора в документе названо развитие экспорта.

Предполагается, что его доля в общем объеме поставок из РФ увеличится с 1,9% в 2025 году до 4% в 2036-м. Чтобы добиться этого, потребуется решить проблемы с защитой правообладателями своих товарных знаков за рубежом, а также преодолеть трудности международных расчетов.

Для выполнения целей стратегии предстоит заняться и поднятием низкого уровня коммерциализации интеллектуальной собственности.

Потребуются механизмы противодействия незаконному использованию авторских и смежных прав внутри страны. Авторы проекта ставят целью увеличение доли компаний и индивидуальных предпринимателей сектора, имеющих зарегистрированные объекты интеллектуальной собственности, сразу более чем в пять раз — с 6% до 32%.

Для кадрового наполнения «креатива» предусматривается рост числа выпускников колледжей и вузов по профильным профессиям на 22% по отношению к 2025 году, до 307 тыс. человек.

Для этого обещано увеличить количество колледжей креативных индустрий. Задумана и правка содержания их учебных программ: приоритетом должно стать «масштабирование практико-ориентированной подготовки».

«Утверждение стратегии — событие, которого ждала отрасль»,— говорит гендиректор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов. Вместе с тем, по его словам, при всей своей значимости документ оставляет открытыми многие вопросы, без ответа на которые реализация заявленных целей будет буксовать. К примеру, стратегия провозглашает переход к продуктовому подходу и коммерциализации интеллектуальной собственности, но не содержит достаточных механизмов для преодоления существующих ключевых барьеров: от кадрового дефицита до низкой культуры управления правами, говорит эксперт.

«Стратегия прежде всего важна для властей — разного уровня и отраслевой принадлежности. В процессе ее подготовки и реализации происходит согласование различных планов и инициатив, регионы перенимают опыт друг друга, рождаются проекты различного масштаба»,— говорит директор центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко. По его мнению, ключевые риски реализации стратегии находятся в сфере экономики. «Наиболее крупные и растущие индустрии требуют значительных инвестиций, причем частных. Но это полбеды. Зачастую они носят венчурный характер, когда даже компетентные специалисты заранее не могут гарантировать успех, поэтому финансируются целые портфели проектов (кинофильмы, видеоигры и прочее)»,— поясняет он.

«Мы ориентируемся не только на цифру вклада в ВВП как показатель успеха»,— говорит президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш. У сектора, помимо отраслевого, много контуров для измерений: социальный, управленческий, пространственный, политический, кадровый, научный, отмечает она. «Поэтому важно, чтобы в реализации мы ушли в реальную работу, а не в игру с цифрами, чтобы учитывались все слои и в фокусе внимания удерживались и "человек креативный", и регионы, и бизнес»,— полагает эксперт.

Венера Петрова