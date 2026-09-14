За что снимали кандидатов в Госдуму в 2026 году
В конце минувшей недели истек срок, в течение которого регистрация кандидатов в Госдуму могла быть отменена через суд. Подать такой иск можно не позднее чем за восемь дней до первого дня голосования, а само судебное решение должно быть принято не позже чем за пять дней до начала выборов.
По данным ГАС «Выборы», в гонке не примут участия как минимум 32 человека, выдвинутых по одномандатным округам. Но благодаря привлечению ряда кандидатов к административной ответственности по «экстремистским» статьям это число еще возрастет, поскольку в данном случае дедлайнов не существует.
Больше всего кандидатов-одномандатников к вечеру 14 сентября потеряло «Яблоко» (см. график). Чаще всего их снимали суды по требованию конкурентов. При этом истцы — представители «Справедливой России», «Зеленых», Партии пенсионеров, а также территориальные избиркомы — использовали различные доводы.
Подробнее — в материале «Подсчет уволенников».
Отмена регистрации может быть связана не только с действиями самого кандидата, но и с нарушениями процедуры его выдвижения. Безусловным основанием считается решение органа, который не имел соответствующих полномочий: по закону кандидата должны выдвигать съезд, конференция или общее собрание организации. Значимыми могут оказаться и формальные детали проведения собрания — например, нарушение порядка голосования или работы счетной комиссии.
Такой механизм позволяет оспаривать регистрацию через документы, сопровождающие выдвижение. Практика снятия кандидатов по искам оппонентов этим не ограничивается: 25 августа 2026 года Псковский областной суд по иску партии «Родина» отменил регистрацию списка «Яблока» на выборах в законодательное собрание. Для снятия с выборов суду может быть достаточно установленного нарушения обязательного требования к процедуре или документам, даже если спор не касается содержания кампании кандидата.