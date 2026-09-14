За что снимали кандидатов в Госдуму в 2026 году

В конце минувшей недели истек срок, в течение которого регистрация кандидатов в Госдуму могла быть отменена через суд. Подать такой иск можно не позднее чем за восемь дней до первого дня голосования, а само судебное решение должно быть принято не позже чем за пять дней до начала выборов.

По данным ГАС «Выборы», в гонке не примут участия как минимум 32 человека, выдвинутых по одномандатным округам. Но благодаря привлечению ряда кандидатов к административной ответственности по «экстремистским» статьям это число еще возрастет, поскольку в данном случае дедлайнов не существует.

Больше всего кандидатов-одномандатников к вечеру 14 сентября потеряло «Яблоко» (см. график). Чаще всего их снимали суды по требованию конкурентов. При этом истцы — представители «Справедливой России», «Зеленых», Партии пенсионеров, а также территориальные избиркомы — использовали различные доводы.

Подробнее — в материале «Подсчет уволенников».