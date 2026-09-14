Японские власти сделают спасательные операции на Фудзияме в межсезонье платными
Власти японской префектуры Яманаси объявили, что с сентября 2027 года спасательные операции при помощи вертолета на горе Фудзияма в межсезонье станут платными, сообщает Fuji TV. Мера направлена на то, чтобы отпугнуть плохо подготовленных туристов от опасных восхождений вне официального сезона.
Гора высотой 3776 м ежегодно привлекает более 200 тыс. туристов, официальный сезон восхождений длится с начала июля по начало сентября. Около 10 тыс. человек поднимаются на гору вне сезона, когда на склонах поднимается ледяной ветер и образуются обледенелые участки. Риск несчастных случаев в этот период резко возрастает, и прилегающие префектуры Сидзуока и Яманаси перекрывают пути заграждениями. По их данным, в 2019–2025 годах в межсезонье на горе пострадали 79 человек, 19 из которых погибли.
Спасателям приходится рисковать жизнью, помогая застрявшим альпинистам. По данным местных СМИ, власти планируют взимать около $10 за минуту полета вертолета. С подобающе экипированных туристов, заранее сообщивших властям свой маршрут, плату за спасение взимать не будут.
Практический смысл меры — связать финансовое последствие межсезонного восхождения с подготовкой самого туриста: спасение с помощью вертолета станет платным, но от оплаты освободят тех, кто заранее сообщил маршрут и вышел на гору в подобающей экипировке. Таким образом, цена ошибки возникает не для всех попавших в беду, а прежде всего для тех, кто игнорировал требования предварительной регистрации и подготовки.
Для Фудзи это не первая платная мера регулирования восхождений. Еще в марте 2025 года сообщалось, что средства от продажи разрешений на сезонное восхождение префектура направляет на усиление мер безопасности на маршрутах и оплату труда персонала, а саму плату и ограничения власти задумали как способ справиться с избыточным потоком желающих подняться на гору. Новая плата за межсезонное спасение продолжает ту же логику платного доступа и ограничения рисков, хотя касается другой процедуры — именно спасательных операций вне официального сезона.