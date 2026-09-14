Японские власти сделают спасательные операции на Фудзияме в межсезонье платными

Власти японской префектуры Яманаси объявили, что с сентября 2027 года спасательные операции при помощи вертолета на горе Фудзияма в межсезонье станут платными, сообщает Fuji TV. Мера направлена на то, чтобы отпугнуть плохо подготовленных туристов от опасных восхождений вне официального сезона.

Гора высотой 3776 м ежегодно привлекает более 200 тыс. туристов, официальный сезон восхождений длится с начала июля по начало сентября. Около 10 тыс. человек поднимаются на гору вне сезона, когда на склонах поднимается ледяной ветер и образуются обледенелые участки. Риск несчастных случаев в этот период резко возрастает, и прилегающие префектуры Сидзуока и Яманаси перекрывают пути заграждениями. По их данным, в 2019–2025 годах в межсезонье на горе пострадали 79 человек, 19 из которых погибли.

Спасателям приходится рисковать жизнью, помогая застрявшим альпинистам. По данным местных СМИ, власти планируют взимать около $10 за минуту полета вертолета. С подобающе экипированных туристов, заранее сообщивших властям свой маршрут, плату за спасение взимать не будут.

Екатерина Наумова