Власти районов близ Фудзиямы настаивают на ограничении восхождений в межсезонье

Губернатор японской префектуры Сидзуока Ясутомо Судзуки предложил создать систему мер, ограничивающую восхождение на Фудзияму вне летнего сезона, пишет в четверг газета The Mainichi. С подачи глав муниципалитетов, расположенных вокруг горы, он предлагает правительству Японии возложить расходы на спасательные операции в межсезонье на самих альпинистов.

Это первый случай, когда местные власти обратились к губернатору с подобной просьбой, отмечает издание. Взимание платы за спасательные вертолетные работы потребует внесения изменений в Закон о полиции и Закон об организации борьбы с пожарами и стихийными бедствиями. В запросе предлагается также контролировать тщательное соблюдение зимних ограничений движения на дорогах префектур, издать постановление о запрете несанкционированного въезда.

Официальный сезон восхождений на Фудзи длится с начала июля по 10 сентября. Местные власти уже обратились в правительство за разрешением открыть очередной сезон.

Ежегодно в период, когда восхождения на гору Фудзи в Японии официально запрещены, туда поднимаются около 10 тыс. человек. Риск несчастных случаев в этот период резко возрастает, поэтому власти префектур Сидзуока и Яманаси перекрывают все пути заграждениями. Однако, по данным полиции обеих префектур, в 2019—2025 годах в межсезонье на Фудзи пострадали 79 человек, 19 из которых погибли.

Эрнест Филипповский