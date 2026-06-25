Власти районов близ Фудзиямы настаивают на ограничении восхождений в межсезонье
Губернатор японской префектуры Сидзуока Ясутомо Судзуки предложил создать систему мер, ограничивающую восхождение на Фудзияму вне летнего сезона, пишет в четверг газета The Mainichi. С подачи глав муниципалитетов, расположенных вокруг горы, он предлагает правительству Японии возложить расходы на спасательные операции в межсезонье на самих альпинистов.
Это первый случай, когда местные власти обратились к губернатору с подобной просьбой, отмечает издание. Взимание платы за спасательные вертолетные работы потребует внесения изменений в Закон о полиции и Закон об организации борьбы с пожарами и стихийными бедствиями. В запросе предлагается также контролировать тщательное соблюдение зимних ограничений движения на дорогах префектур, издать постановление о запрете несанкционированного въезда.
Официальный сезон восхождений на Фудзи длится с начала июля по 10 сентября. Местные власти уже обратились в правительство за разрешением открыть очередной сезон.
Ежегодно в период, когда восхождения на гору Фудзи в Японии официально запрещены, туда поднимаются около 10 тыс. человек. Риск несчастных случаев в этот период резко возрастает, поэтому власти префектур Сидзуока и Яманаси перекрывают все пути заграждениями. Однако, по данным полиции обеих префектур, в 2019—2025 годах в межсезонье на Фудзи пострадали 79 человек, 19 из которых погибли.
Проблемы с безопасностью на Фудзияме возникают не только в межсезонье из-за неблагоприятных погодных условий, но и в основной сезон восхождений. Ранее, в апреле 2025 года, китайский студент дважды за четыре дня попадал в ситуации, когда ему требовалась помощь спасателей на Фудзияме. В первый раз он потерял «кошки» на высоте 3 тысячи метров и не смог спуститься сам, а во второй раз получил симптомы высотной болезни, поднявшись на гору, чтобы забрать оставленные вещи. Это приводило к призывам в соцсетях обязать его оплатить работу спасателей, так как восхождения осуществлялись вне сезона, когда вдоль маршрутов отсутствуют инструкторы и медпункты.
Власти Японии уже вводили меры по регулированию потока туристов на Фудзияму: с начала сезона восхождений 2024 года за подъем на гору требуется заплатить 2000 иен (около 12 долларов), а количество туристов ограничено до 4 тысяч человек в день. Это связано с тем, что Фудзияма, внесенная в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, ежегодно привлекает до 300 тысяч человек в официальный сезон, который длится с июля по 10 сентября. Ожидается, что ослабление иены может привести к росту спроса на восхождения, что усилит нагрузку на природу и повысит риски для безопасности альпинистов.