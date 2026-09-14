«Ъ» рассказал о предвыборной кампании самого богатого выдвиженца КПРФ

“Ъ” продолжает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в одномандатных округах Москвы. Наш очередной герой — кандидат по Тушинскому округу №205 Александр Ищенко, внук советского министра и самый богатый выдвиженец КПРФ на выборах-2026.

Александр Ищенко уверяет, что скандальность ему по природе несвойственна. Свою избирательную кампанию он рассчитывал провести в спокойной и конструктивной обстановке, но жизнь распорядилась иначе. В ночь на 6 сентября, когда Москва еще продолжала праздновать День города, трое неизвестных в масках изрезали ножами его агитационную экспозицию в Южном Тушино. Это был уже второй акт вандализма на данной точке за 24 часа, поэтому на месте происшествия находились два юных агитатора, которые, как настоящие комсомольцы, после первого инцидента вызвались в ночное дежурство. Оно поначалу проходило спокойно: партийцев даже бесплатно напоил чаем продавец шаурмы, чье круглосуточное заведение оказалось по соседству. Около 4 часов утра сторожей приехал проведать и накормить сам господин Ищенко с членами штаба, а через 20 минут после их отъезда произошло нападение.

«Подходит к нам амбал метр девяносто, весь в черном, в маске, и говорит: "Тысяча рублей — и вы ничего не видели"»,— рассказал “Ъ” один из караульных, Григорий Голубев. Комсомольцы пригрозили вызвать полицию, но «амбала» и двух его товарищей это ничуть не напугало. «Вызывайте, только отойдите. Не то худо будет»,— процитировал активист ответ нападавшего. На повторное уничтожение 12 баннеров у вандалов ушло, по словам господина Голубева, примерно 20 секунд.

Подробнее — в материале «Дедовский метод».