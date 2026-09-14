За день над Россией сбили 173 беспилотника

Средства ПВО в период с 8:00 до 20:00 мск уничтожили 173 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, дроны сбивали над Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Белгородской, Воронежской и Липецкой областями. Также — над Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

До этого, с 20:00 мск 13 сентября до 8:00 мск 14 сентября, силы ПВО отразили атаку 399 беспилотников на регионы России. БПЛА, в частности, уничтожали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.