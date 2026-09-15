Более 95% судей в России начнут использовать ИИ к 2030 году

К 2030 году более 95% российских судей будут применять в своей работе сервисы на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ), а доля сгенерированных с его помощью проектов процессуальных документов может достичь 30–50%. Такие целевые показатели предусматривает Концепция внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденная в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Концепция внедрения ИИ предполагает, что к 2030 году использование судебных ИИ-сервисов позволит сократить сроки рассмотрения простых дел на треть и снизить количество отмененных решений на 15–30%. Также целевые показатели предусматривают, что ИИ почти полностью возьмет на себя подготовку протоколов судебных заседаний, анализ доказательств и выявление противоречий в материалах дела.

Ответственным за разработку и реализацию проектов по цифровизации является созданный в Верховном суде (ВС) Центр судебных компетенций в сфере ИИ. Его руководителем назначен судья ВС Денис Кунев, который ранее возглавлял информационно-аналитическое управление Генпрокуратуры.

Подробнее — в материале «Верховный суд ставит на цифру».