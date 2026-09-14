Среди всех продовольственных категорий готовая еда показала худшее значение уровня удовлетворенности потребителей. Регулярно покупать подходящие блюда удается только 56,5% посетителей магазинов. Это на 24,5 процентного пункта ниже среднего значения по рынку. Основные претензии сводятся к высоким ценам и ограниченному ассортименту.

Готовой едой в российской рознице удовлетворены 56,5% потребителей, следует из результатов опроса, проведенного аналитической компанией NTech в мае—июле 2026 года. Это значение — худшее среди 74 рассматриваемых категорий продуктов питания. От среднего уровня удовлетворенности продуктами питания, составившего по итогам 81%, готовая еда отстает на 24,5 процентного пункта (п. п.).

Недовольство потребителей готовой еды, согласно NTech, вызывает в первую очередь высокая стоимость качественных позиций — такой вариант выбрал 21% респондентов. Следом идут отсутствие оптимальных блюд в наиболее часто посещаемых магазинах (19% опрошенных) и недостаточный ассортимент в целом (16%). Особых претензий к качеству готовой продукции у потребителей нет, учитывая, что такой вариант выбрал только 1% опрошенных. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов считает, что речь идет об обманутых надеждах: потребители рассчитывают на «ресторанное качество, но им предлагается в основном ассортимент базовых и одновременно дорогих блюд».

Подробнее — в материале «Потребителям приелись рационы».