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Потребителям приелись рационы

Удовлетворенность покупателей готовой еды оказалась сильно ниже среднего

Среди всех продовольственных категорий готовая еда показала худшее значение уровня удовлетворенности потребителей. Регулярно покупать подходящие блюда удается только 56,5% посетителей магазинов. Это на 24,5 процентного пункта ниже среднего значения по рынку. Основные претензии сводятся к высоким ценам и ограниченному ассортименту.

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Готовой едой в российской рознице удовлетворены 56,5% потребителей, следует из результатов опроса, проведенного аналитической компанией NTech в мае—июле 2026 года. Это значение — худшее среди 74 рассматриваемых категорий продуктов питания. От среднего уровня удовлетворенности продуктами питания, составившего по итогам 81%, готовая еда отстает на 24,5 процентного пункта (п. п.).

Недовольство потребителей готовой еды, согласно NTech, вызывает в первую очередь высокая стоимость качественных позиций — такой вариант выбрал 21% респондентов. Следом идут отсутствие оптимальных блюд в наиболее часто посещаемых магазинах (19% опрошенных) и недостаточный ассортимент в целом (16%). Особых претензий к качеству готовой продукции у потребителей нет, учитывая, что такой вариант выбрал только 1% опрошенных. Директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов считает, что речь идет об обманутых надеждах: потребители рассчитывают на «ресторанное качество, но им предлагается в основном ассортимент базовых и одновременно дорогих блюд».

В то же время наблюдается замедление роста оборота рынка готовой еды. В 2025 году, по оценке Infoline, ее совокупные продажи достигли 1,12 трлн руб., прибавив год к году 18,5%. Прогноз на 2026 год — рост на 14,3%, до 1,28 трлн руб. Доля готовой еды в обороте розничной торговли при этом может увеличиться с 3,8% до 4,05%.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов также говорит о постепенном замедлении роста рынка, хотя готовая еда остается одной из наиболее динамичных категорий в рознице. Бренд-стратег готовой еды во «Вкусвилле» Евгения Паршина отмечает, что этот сегмент сейчас растет медленнее, чем несколько лет назад.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что на рынке готовой еды все еще недостаточно централизованных и высокоавтоматизированных производств — фабрик-кухонь самих ритейлеров или профильных игроков. Около 40% всей продукции, по его словам, выпускается непосредственно в магазинах или в небольших цехах, предполагая высокую долю ручного труда. Такие позиции сейчас уже не вполне удовлетворяют потребителей.

Президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков отмечает, что готовую еду регулярно приобретают уже более 22 млн россиян.

Требования к продукции растут по мере того, как она становится привычной частью повседневного потребления. Эксперт предполагает, что в дальнейшем категория будет развиваться скорее за счет качественного роста.

В «Магните» говорят, что продажи готовой еды в натуральном выражении в январе—августе 2026 года выросли в полтора раза год к году. Но поясняют, что рынок все еще в стадии становления, требующей решения комплекса вопросов. В их числе введение отраслевых стандартов в части вкуса и безопасности, выработка единых правил работы, повышение автоматизации и прочее. В Х5 число покупателей готовой еды в январе—июне увеличилось на 7% год к году. В компании предполагают, что интерес к категории будет расти за счет развития ассортимента.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов замечает, что сейчас розничные сети обеспечивают около 25% рынка готовой еды, но к 2030 году значение может достигнуть 40%. Для развития сегмента ритейлеры активно инвестируют в собственные фабрики-кухни и расширяют линейки замороженных блюд.

Готовая еда не единственная категория продуктов питания, где удовлетворенность потребителей ниже средней по рынку. Существенное отставание прослеживается и для рыбной продукции (69,2%), а также фруктов и овощей (74,1%). От усредненного показателя по всем категориям значения отстают на 11,8 и 6,9 п. п. соответственно, следует из данных NTech. Наиболее высокую удовлетворенность аналитики NTech зафиксировали среди потребителей яиц: ими удовлетворены 99% покупателей. Для напитков показатель также превышает средний по рынку, достигая 94,1%, в случае бакалеи — 93,1%.

Александра Мерцалова

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