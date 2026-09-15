Минстрой предлагает отказаться от лишних согласований в отрасли

Для сокращения инвестиционно-строительного цикла Минстрой подготовил несколько законодательных инициатив, нацеленных на ускорение реализации крупных инвестиционных проектов. Среди них — продление еще на год, до конца 2027-го, действия моратория на проведение технологического и ценового аудита крупных бюджетных строек. Одновременно Минстрой предлагает увеличить с полутора до трех лет срок заморозки требований строительных регламентов для действующих градостроительных планов — сейчас из-за регулярных изменений требований долгосрочные проекты приходится перепроектировать.

Минстрой подготовил меры по ускорению реализации инвестиционных проектов в сфере строительства. Они разработаны по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина и нацелены на сокращение инвестиционно-строительного цикла (путь от идеи проекта до регистрации права собственности). Нацпроект «Инфраструктура для жизни» предполагает уменьшение срока до 1 тыс. дней к 2030 году (сейчас — примерно 1280 дней).

Первая инициатива — проект постановления правительства о продлении моратория на публичный технологический и ценовый аудит крупных государственных инвестпроектов еще на год — до конца 2027-го. Послабление было введено в 2020 году и после этого неоднократно продлевалось. Технологический и ценовой аудит был введен в качестве обязательной процедуры для крупных бюджетных строек (от 1,5 млрд руб.) еще в 2013 году. Цель — проверять обоснованность затрат, сроков и места размещения объекта. Аудит проходит в два этапа: на стадии подготовки решения правительства о предоставлении средств на реализацию проекта и при утверждении проектной документации.

Подробнее — в материале «Строительству урежут срок».