ВВП стран G20 во втором квартале увеличился на 3,1%

ВВП стран «Группы двадцати» (G20) во втором квартале увеличился на 3,1% в годовом выражении после 3,3% в первые три месяца года, следует из данных ОЭСР. Такие темпы экономического роста оказались самыми низкими со второго квартала 2024 года.

Динамика показателя внутри «двадцатки» остается неоднородной: из 17 проанализированных стран в восьми рост ускорился, в семи — ослаб, в двух — остался на прежнем уровне (всего в G20 входят 19 государств и Евросоюз в качестве коллективного участника, но данные по Аргентине пока недоступны, а показатели России, также входящей в объединение, ОЭСР не учитывает с конца 2021 года).

Самые высокие годовые темпы роста во втором квартале — у Индии (8,1%), Индонезии (5,3%) и Китая (4,3%). При этом у всей первой тройки динамика показателя несколько замедлилась. Хуже всего в G20 ситуация в Саудовской Аравии (падение ВВП на 4,3%), Франции (плюс 0,5%) и Японии (плюс 0,7%).

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ».