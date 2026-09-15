Рост ВВП стран G20 во втором квартале замедлился

ВВП стран «Группы двадцати» (G20) во втором квартале увеличился на 3,1% в годовом выражении после 3,3% в первые три месяца года, следует из данных ОЭСР. Такие темпы экономического роста оказались самыми низкими со второго квартала 2024 года.

Динамика показателя внутри «двадцатки» остается неоднородной: из 17 проанализированных стран в восьми рост ускорился, в семи — ослаб, в двух — остался на прежнем уровне (всего в G20 входят 19 государств и Евросоюз в качестве коллективного участника, но данные по Аргентине пока недоступны, а показатели России, также входящей в объединение, ОЭСР не учитывает с конца 2021 года).

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Самые высокие годовые темпы роста во втором квартале — у Индии (8,1%), Индонезии (5,3%) и Китая (4,3%). При этом у всей первой тройки динамика показателя несколько замедлилась. Хуже всего в G20 ситуация в Саудовской Аравии (падение ВВП на 4,3%), Франции (плюс 0,5%) и Японии (плюс 0,7%).

Сильнее всего темпы экономического роста ускорились в Мексике — до 1,9% год к году с 0,5% кварталом ранее. В Канаде показатель вырос до 1,1% с 0,1%, в Германии — до 1% с 0,7%. У ряда крупнейших экономик, напротив, динамика ухудшилась. Наиболее ощутимо рост ВВП замедлился в ЮАР — до 0,9% с 1,9%. У Китая показатель снизился до 4,3% с 5%, у США — до 2,1% с 2,7%, у Австралии — до 2,1% с 2,5%.

В Южной Корее и Турции темпы роста ВВП во втором квартале не изменились, составив 3,8% и 2,6% соответственно. Саудовская Аравия стала единственной из стран G20, чья экономика перешла к спаду после роста в первом квартале. Главным образом это связано с падением активности в нефтяном секторе из-за событий на Ближнем Востоке.

МВФ в сентябрьском докладе отмечает, что этот конфликт ухудшает перспективы экономического роста большинства стран G20. Перебои в поставках энергоносителей давят на их нетто-импортеров, прежде всего на страны Евросоюза. Дефицит топлива подталкивает нефтяные и газовые цены вверх, ускоряя общий уровень инфляции в регионе и сдерживая как потребительскую, так и деловую активность.

Поддерживает же экономику «Группы двадцати» спрос на высокотехнологичную продукцию, связанный с развитием технологий искусственного интеллекта. Рост закупок полупроводников и другого технологического оборудования увеличивает экспортные доходы крупнейших поставщиков такой продукции из развитых стран.

Мариета Манукян