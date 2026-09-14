Верховный суд определит срок давности для признания задолженности семейной

Верховный суд (ВС) РФ разберется, какие ограничения есть у кредитора, требующего признать долг банкрота общим обязательством обоих супругов. Такой вопрос встал в деле о банкротстве гражданина, взявшего заем и потратившего его на строительство дома, который в итоге записали на жену заемщика. Кредитор через суд требует, чтобы супруга отвечала по этому долгу вместе с мужем, так как средства пошли на общие семейные нужды. Жена должника утверждает, что кредитор пропустил трехлетний срок давности, так как еще за пять лет до подачи иска знал, на что пошли его деньги. Решать спор будет экономколлегия ВС.

Верховный суд разберется с обязательствами жены в банкротстве мужа. В сентябре 2015 года супруги Щербинины купили земельный участок. В октябре 2016 года Владимир Щербинин занял у Юрия Бисерова $185 тыс., а через пару месяцев он поручился перед тем же кредитором по займу третьего лица на $34,5 тыс. На купленном участке супруги возвели двухэтажный дом площадью 279,6 кв. м, который вместе с землей (1013 кв. м) в январе 2018 года был зарегистрирован на жену господина Щербинина Наталью.

В августе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал Владимира Щербинина банкротом. А в феврале 2025 года Юрий Бисеров обратился в суд с требованием признать долг в размере 34,5 млн руб. общим обязательством должника и его супруги, заявляя, что деньги были потрачены на семейные нужды. К ним относятся расходы, направленные на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В частности, это могут быть расходы на жилье, питание, одежду, медицинские услуги, образование и другие затраты на поддержание необходимого уровня жизни членов семьи.

Подробности — в материале «Долги давно минувших дней».