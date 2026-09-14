Бизнесмена Михаила Лифшица обвинили в хищении более 80 млн рублей у «Ротека»
Следствие заочно предъявило бизнесмену Михаилу Лифшицу обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По информации источников «Ъ», он и его сообщники обвиняются в выводе из «Ротека» (ранее входило в ГК «Ренова») 84,6 млн руб. по фиктивным договорам о проведении работ.
Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
Помимо Михаила Лифшица, в деле фигурируют бывший гендиректор «Ротека» Евгений Рубцов и бывший финансовый директор компании Вячеслав Сырятов. Речь идет о шести эпизодах мошенничества с 28 октября 2022 по 18 сентября 2023 года. Тогда Михаил Лифшиц был председателем совета директоров «Ротека».
По версии следствия, участники схемы заключали фиктивные договоры с пятью фирмами-однодневками и одним индивидуальным предпринимателем. На их счета были перечислены суммы от 6,1 млн до 25,2 млн руб., которые позже обналичили.
Евгений Рубцов и Вячеслав Сырятов признали вину. Обоих арестовали. Михаила Лифшица МВД объявило в розыск.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хищения из расчета миллион в неделю».
В 2018 году 31% уставного капитала «Ротека» принадлежали Михаилу Лифшицу, а 49% — ООО «Ренова-Холдинг Рус». Сведения о конечных бенефициарах компании в настоящее время закрыты.
Лифшиц также возглавлял совет директоров АО «РОТЕК», в состав которого входит Уральский турбинный завод. В июне 2022 года он сообщал, что за предыдущие пять лет в модернизацию завода вложили около 2,5 млрд руб.
В сентябре 2024 года Лифшиц возглавил созданную «Интер РАО» компанию «Интер РАО — машиностроение», оставаясь главой совета директоров Уральского турбинного завода, который «Интер РАО» приобрела весной того года.