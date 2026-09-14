Хищения из расчета миллион в неделю

“Ъ” стали известны подробности уголовного дела, в рамках которого в розыск был объявлен бизнесмен Михаил Лифшиц. По версии МВД, будучи председателем совета директоров дочерней структуры ГК «Ренова» — АО «Ротек», он с помощью ее менеджеров организовал хищение более 80 млн руб. под видом проведения работ и оказания услуг. Согласно показаниям других фигурантов, находящийся ныне за границей предприниматель требовал приносить ему наличкой 1 млн руб. в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаила Лифшица правоохранители считают участником хищения более 80 млн руб.

Фото: МВД РФ Михаила Лифшица правоохранители считают участником хищения более 80 млн руб.

Фото: МВД РФ

По данным “Ъ”, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), в котором сейчас фигурирует Михаил Лившиц, было возбуждено еще в мае 2025 года следственным управлением УВД по Южному административному округу Москвы. В нем трое обвиняемых, а также неустановленные следствием лица. Помимо уехавшего, по некоторым данным в Испанию, бывшего председателя совета директоров АО «Ротек» (до 2026 года являлась 100-процентной «дочкой» АО «ГК "Ренова"») Михаила Лифшица мошенничество инкриминируют экс-гендиректору «Ротек» Евгению Рубцову и бывшему финансовому директору компании Вячеславу Сырятову.

Господин Рубцов долгое время проходил по делу свидетелем, но вскоре после того, как подписал контракт с Минобороны для участия в СВО, был задержан в расположении части в Пскове и доставлен в столицу, где 30 июля 2026 года ему было предъявлено обвинение. В тот же день Нагатинский райсуд Москвы санкционировал его арест. Что касается господина Сырятова, то в ходе следствия он покинул страну и был объявлен в розыск, но в начале мая этого года его задержали на территории Белоруссии и выслали в Россию, после чего 8 мая суд заключил его под стражу.

По данным источников “Ъ”, следствие инкриминировало фигурантам шесть эпизодов мошенничества в особо крупном размере, совершенных с 28 октября 2022 по 18 сентября 2023 года. Как установило следствие УВД, в это время из АО «Ротек» было выведено в общей сложности 84 млн 604 тыс. руб. по фиктивным договорам о проведении работ или оказании услуг с пятью фирмами-однодневками и одним индивидуальным предпринимателем. На их расчетные счета были перечислены суммы — от 6,1 млн до 25,2 млн руб., которые впоследствии обналичили.

В ходе следствия господа Рубцов и Сырятов полностью признали вину, дав показания о том, что они действовали по указанию господина Лифшица, который потребовал обеспечить его еженедельно наличностью в сумме не менее 1 млн руб.

Опасаясь потерять высокооплачиваемую работу, топ-менеджеры согласились. Господину Лифшицу обвинение было предъявлено заочно. Карточка с его данными находится в базе «МВД-розыск». В документе сказано, что он разыскивается за совершение уголовного преступления, без уточнения, какого именно. По некоторым данным, суд санкционировал и его арест. В базе данных Нагатинского суда информация об этом отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаила Лифшица правоохранители считают участником хищения более 80 млн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Михаила Лифшица правоохранители считают участником хищения более 80 млн руб.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Евгений Рубцов ранее уже становился фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ), а также даче взяток и покушении на дачу взятки (ч. 5 ст. 291 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ) чиновникам Ростехнадзора в 2023 году за принятие работ по реконструкции аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово). Однако в феврале 2024 года Петропавловск-Камчатский горсуд дело в отношении господина Рубцова по ст. 204 УК прекратил в связи с деятельным раскаянием, а по другим эпизодам назначил штраф в 4 млн руб. Несмотря на информацию некоторых СМИ, Михаил Лифшиц в данном деле никогда не фигурировал.

Однако претензии к последнему, по данным “Ъ”, могут не ограничиться только лишь одним уголовным делом. Источники “Ъ” сообщили, что в настоящее время он проверяется Следственным комитетом России на причастность к злоупотреблениям региональных чиновников и хищениям при прокладывании коммуникаций для аэропорта Благовещенска (Игнатьево), где АО «Ротек» несколько лет назад выступало генподрядчиком по договору с ООО «Амурские коммунальные системы».

Что касается господина Рубцова, то еще в день задержания, 29 июля, командование части, в которой он служит пулеметчиком, направило в адрес следственного управления УВД ходатайство о приостановлении расследования в его отношении и о возврате бойца в подразделение, в составе которого он должен отправиться на передовую. Однако ответ на него до сих пор получен не был. Кроме того, расследование в его отношении должны вести не органы внутренних дел, а военное следствие СКР.

Мария Локотецкая