ЦБ введет надбавку 250% к риску для банков по секьюритизированным облигациям

С 15 октября ЦБ устанавливает надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные кредитами физлиц (за исключением ипотеки), в размере 250%. Эти требования будут применяться как к банкам, выпускающим такие бумаги, так и к банкам, покупающим их. Такое решение было принято советом директоров ЦБ 11 сентября и опубликовано 14 сентября. Как отмечают в ЦБ, это делается для «ограничения системных рисков потребительского кредитования и минимизации регулятивного арбитража». Причем в случае нарастания рисков регулятор может увеличить и значения надбавок.

В последние годы банки активизировали сделки по секьюритизации потребительских кредитов (см. также “Ъ” от 20 февраля). По данным ЦБ, за период с начала 2023 по июль 2026 года эмитировано 64 выпуска подобных облигаций на 1,5 трлн руб., тогда как за 2019–2022 годы — 8 выпусков на 51 млрд руб. «По состоянию на 1 августа 2026 года 58% облигаций, выпущенных с начала 2023 года, все еще остается в контуре банковской системы»,— отмечает регулятор.

Подробнее — в материале «Долгам закручивают бумаги».