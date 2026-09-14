ЦБ введет надбавку 250% к риску для банков по секьюритизированным облигациям
С 15 октября ЦБ устанавливает надбавки к коэффициентам риска по вложениям банков в облигации, обеспеченные кредитами физлиц (за исключением ипотеки), в размере 250%. Эти требования будут применяться как к банкам, выпускающим такие бумаги, так и к банкам, покупающим их. Такое решение было принято советом директоров ЦБ 11 сентября и опубликовано 14 сентября. Как отмечают в ЦБ, это делается для «ограничения системных рисков потребительского кредитования и минимизации регулятивного арбитража». Причем в случае нарастания рисков регулятор может увеличить и значения надбавок.
В последние годы банки активизировали сделки по секьюритизации потребительских кредитов (см. также “Ъ” от 20 февраля). По данным ЦБ, за период с начала 2023 по июль 2026 года эмитировано 64 выпуска подобных облигаций на 1,5 трлн руб., тогда как за 2019–2022 годы — 8 выпусков на 51 млрд руб. «По состоянию на 1 августа 2026 года 58% облигаций, выпущенных с начала 2023 года, все еще остается в контуре банковской системы»,— отмечает регулятор.
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Секьюритизация позволяет банку вынести часть потребительских кредитов в облигации и тем самым облегчить нагрузку на капитал. В многотраншевой схеме старший транш продается инвесторам, а младший, где сосредоточены основные риски, остается у банка; после продажи портфеля банк сохраняет процентный доход, высвобождает капитал и может направить привлеченные средства на новые кредиты.
Надбавка меняет экономику именно банковского участия: для банка-инвестора итоговый коэффициент риска по таким бумагам составит 52%, поэтому удержание младшего транша и покупка облигаций внутри банковского контура станут более капиталоемкими. При продаже небанковским инвесторам надбавка не применяется, так что секьюритизация как способ привлечения фондирования сохраняется, но ее размещение внутри банковской системы становится менее выгодным.