Быстрое таяние ледников в Гималаях угрожает экономике региона

Гималайские ледники теряют массу на 65% быстрее, чем десятилетие назад, угрожая странам региона катастрофическими и экономическими последствиями. Об этом сообщает BBC со ссылкой на отчет инвестиционной компании Systemiq, подготовленный совместно с Интегрированной горной инициативой (IMI) при техническом участии Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD) и Национального института гималайской окружающей среды им. Г. Б. Панта.

Ученые предупреждают о приближении опасного порога. Повышается вероятность катастрофических прорывов, таких как недавние разрушительные наводнения в Непале и Тибете, унесшие более 1,3 тыс. жизней. Среди основных причин — ускоренное таяние ледников и рост нестабильности ледниковых озер. Кроме того, отмечаются серьезные пробелы в мониторинге: из примерно 40 тыс. ледников региона постоянно отслеживается состояние лишь 21, что затрудняет оценку растущих рисков.

Согласно отчету, примерно 35% всех стихийных бедствий приходится на Индию, 18% территории которой занимают Гималаи. Опасность не ограничивается только масштабными наводнениями. По мнению ученых, под угрозой находится водоснабжение, от которого зависят сотни миллионов людей по всей Южной Азии. По данным ICIMOD, пик потребления воды в большинстве речных бассейнов региона ожидается примерно в середине века. К этому времени сток ледников достигнет своего максимума, а затем начнет снижаться.

Исследователи предлагают десять приоритетных мер, включая расширение мониторинга, развитие систем раннего предупреждения и пересмотр модели туризма, и требуют совместных действий стран региона.

Екатерина Наумова