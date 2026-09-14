Верховный суд отказался взыскать 113 млн рублей с бывшего российского завода Grundfos

4 сентября Верховный суд (ВС) РФ рассмотрел спор двух российских компаний, ранее контролировавшихся датским концерном Grundfos, о взыскании убытков с одного предприятия в пользу второго. Речь идет об иске ООО «Вандйорд» (ранее ООО «Грундфос») к ООО «Истратех» (ранее ООО «Грундфос Истра»).

Изначально обе компании являлись структурами датского холдинга Grundfos, завод «Грундфос Истра» производил насосное оборудование в РФ, а реализацией этой продукции и ее гарантийным обслуживанием занималась «Грундфос». В 2022 году иностранный концерн объявил об уходе с российского рынка, и поставки оборудования остановились, а в 2024 году завод «Грундфос Истра» перешел во владение российских лиц. До смены контроля над предприятием, в марте 2024 года, стороны подписали соглашение о том, что завод «Истратех» должен компенсировать «Вандйорду» 113,23 млн руб. убытков за срыв заказов. После перехода завода российским владельцам «Вандйорд» подал иск о взыскании этой суммы, и арбитражные суды требования удовлетворили.

Однако по жалобе «Истратеха» дело передали в экономколлегию ВС, которая усмотрела в соглашении компаний признаки притворности сделки. ВС указал на то, что ключевые условия выплаты компенсации и сумма 113,23 млн руб. были определены иностранными акционерами обеих компаний еще в марте 2023 года — за год до подписания соглашения. При этом неясно, на чем основывался расчет суммы убытков, их состав, период возникновения, указала экономколлегия. По мнению ВС, соглашение было механизмом внутригруппового перераспределения расходов, при котором на завод «Истратех» возложили издержки решений иностранного бенефициара, включая уход с российского рынка. Кроме того, отметила коллегия судей, к моменту рассмотрения дела завод уже был выведен из-под контроля Grundfos по указу президента РФ, поэтому исполнение соглашения также затрагивало публичные интересы государства. В итоге ВС отклонил иск о взыскании убытков.

Подробнее о деле читайте в материале «Как это ни иностранно»

Варвара Кеня