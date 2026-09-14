Шествие молодежи мира на МФМ-2026 в Екатеринбурге собрало 10 тыс. участников

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи прошло Шествие молодежи мира. В нем приняли участие около 10 тыс. человек из разных стран. Участники прошли по территории «Города молодежи мира» с флагами, в национальных костюмах и с музыкальными инструментами.

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Шествие продолжило многолетнюю традицию: такие парады проходили на каждом международном фестивале молодежи в России и ежегодно становятся частью фестиваля «Таврида.АРТ». В этом году главной темой шествия стал «Ритм мира», объединивший музыкальные и культурные традиции разных народов.

Колонна прошла по улицам «Города молодежи мира» — интерактивного пространства, созданного в Екатеринбурге на время фестиваля. Маршрут начался с точки «Ритм сердца», символизирующей российское гостеприимство. Парад открыл многонациональный хоровод, затем колонна во главе с барабанным коллективом прошла через зоны, посвященные Латинской Америке, Востоку, Азии и Африке. Каждая часть маршрута получила собственные музыку, танцы и настроение. На разных площадках участников приветствовали иностранные артисты из Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Египта и Бразилии.

Завершилось шествие на площадке «Ритм мира». Здесь музыкальные направления и традиции разных стран были объединены в единое выступление. Хедлайнерами финального действия стали «Казаки делают хиты», Антоха МС и рэпер ST.

В Шествии молодежи мира также приняли участие иностранные делегации министерств по молодежной политике из Абхазии, Кубы, Китая, Ливии, ОАЭ, Танзании, Венесуэлы, Ирана, Индии и других стран.

Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В нем участвуют 10 тыс. молодых людей из 191 страны, включая 5 тыс. представителей России и столько же зарубежных гостей в возрасте до 35 лет. Мероприятие посетил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, а президент России Владимир Путин выступил с видеообращением для участников и гостей фестиваля.

Подробнее об открытии МФМ — в материале «Ъ-Урал».

Полина Бабинцева