Бастрыкин затребовал доклад о расследовании нападения на инвалида в Орске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств нападения группы подростков на пожилого мужчину в Оренбургской области. Накануне днем, 14 сентября, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в соцмедиа о резонансном избиении пенсионера в Орске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Следователи обратили внимание, что на данный момент в медиапространстве распространяется видеообращение жительницы Орска, в котором она просит привлечь к ответственности группу подростков, напавших на ее пожилого отца в подъезде дома в ответ на сделанное замечание. Сообщается, что мужчине причинены множественные телесные повреждения, он госпитализирован.

По данному факту следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Ранее «Ъ-Волга» сообщал, что в одном из подъездов многоквартирного дома пожилой инвалид был избит молодым человеком 2008 года рождения. Нападавший, по данным дочери пострадавшего, профессионально занимается рукопашным боем, в момент конфликта он находился под действием наркотиков. У пенсионера сломаны нос и ребра, на теле зафиксированы множественные гематомы. Предварительно в полиции родственникам заявляли, что в совершеннолетнем возрасте это первый привод молодого человека и реального срока, вероятно, не будет — только штраф за употребление наркотиков и минимальное наказание за избиение.

Яна Вежлева