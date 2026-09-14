Мизулина сообщила об избиении пожилого инвалида в Орске молодым спортсменом

В Орске молодой спортсмен напал на пожилого мужчину, инвалида второй группы, в подъезде жилого дома. О жестоком избиении рассказала его дочь, записавшая видеообращение, которое в настоящее время активно распространяется в сети. На ситуацию уже отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая инициировала проверку правоохранительными органами.

По словам дочери потерпевшего, инцидент произошел в подъезде дома, где проживают ее родители. Ее мать является старшей по дому — после проверки камер видеонаблюдения она заметила, что в подъезд зашли незнакомые подростки, которые закрывали лица у домофона руками. Отец вышел на восьмой этаж и вежливо попросил пришедших молодых людей удалиться. В ответ на это один из них начал хамить, грубить и пускать дым от электронной сигареты прямо в лицо пенсионеру. Конфликт перерос в избиение: после нападения выяснилось, что у пострадавшего сломаны нос и ребра, на лице и теле — множественные гематомы.

По словам дочери, нападавший — профессиональный спортсмен с разрядом по рукопашному бою, который вслух неоднократно заявлял о том, что находится под действием наркотиков. Соседи смогли остановить избиение до приезда полиции. Пострадавший госпитализирован, у него диагностирована эпилепсия, однако, как отмечает женщина, при таком диагнозе больному совершенно недопустимо получать какие-либо травмы головы.

В полиции родственникам заявили, что в совершеннолетнем возрасте это первый привод молодого человека и реального срока, вероятно, не будет — только штраф за употребление наркотиков и минимальное наказание за избиение. Дочь пострадавшего также узнала из собственных источников, что это не первый случай нападения на пожилого человека. Семья инициировала встречу с матерью нападавшего, однако та ограничила доступ к своей странице и сообщениям.

На ситуацию отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«В соцсетях распространяется видео девушки из Орска, в котором она рассказывает о том, что на ее пожилого отца-инвалида в подъезде напала группа подростков, а один из них жестоко избил дедушку. Направим материалы в СК с просьбой провести проверку», — написала госпожа Мизулина.

Яна Вежлева