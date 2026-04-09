В схемы вписывают надбавки

ЦБ обнаружил недобросовестные схемы на рынке секьюритизации, с помощью которых банки, выпускающие облигации, обеспеченные портфелями потребкредитов, оптимизируют нагрузку на капитал. Остановить подобную практику регулятор собирается введением макропруденциальных надбавок по инвестициям в такие бумаги. Участники рынка в публичных размещениях такой практики не наблюдали. Эксперты считают, что предлагаемые Банком России меры скорее превентивны.

9 апреля Банк России выступил резко негативно в отношении «недобросовестных практик банков по оптимизации нагрузки на капитал» за счет продажи другим кредитным организациям секьюритизированных облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами (за исключением ипотеки). Регулятор считает, что «поскольку по таким облигациям макропруденциальные надбавки не применяются», то банки фактически «обмениваются портфелями кредитов, снижая тем самым нагрузку на капитал, которую создают надбавки по кредитам». Поэтому ЦБ разместил на своем сайте проект указания, согласно которому планируется устанавливать макропруденциальные надбавки по вложениям банков в подобные облигации.

Эксперты отмечают, что появление этого проекта сейчас говорит от том, что подобная практика появилась относительно недавно. По данным «Эксперт РА», объем выпущенных секьюритизированных неипотечных облигаций в 2025 году составил почти 230 млрд руб., превысив суммарный показатель предшествующих восьми лет. За первый квартал 2026 года объем биржевых размещений таких бумаг достиг 65,5 млрд руб. Причем количество банков-оригинаторов (чьими кредитными портфелями обеспечены данные ценные бумаги) не превышает десятка. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, «в настоящее время на рынке обращается 90 выпусков секьюритизированных неипотечных облигаций на 755 млрд руб.».

Вместе с тем представители банков-участников долгового рынка, опрошенные “Ъ”, не встречали описанную ЦБ практику.

«Сегмент секьюритизации потребительских кредитов лишь недавно стал активно развиваться, и пока я не слышал, чтобы участие в них банков в качестве инвесторов стало устоявшейся практикой»,— отмечает один из собеседников “Ъ”. По его словам, эти ценные бумаги приобретают в основном частные инвесторы, которых привлекают высокие доходности в сравнении с классическими облигациями. Согласно данным Московской биржи, по многим выпускам 2025–2026 годов проходило несколько тысяч сделок, а в некоторых случаях их число превышало 10 тыс. сделок. В результате средний размер сделок, как правило, составлял 1–3 млн руб. По словам другого источника “Ъ” на долговом рынке, практики, на которые указывает регулятор, если и бывали, «то скорее в части непубличных размещений, которые рынок может даже не видеть».

Эксперты считают, что предполагаемые проектом указания Банка России макропруденциальные надбавки в настоящий момент не выглядят актуальными для рынка. Руководитель группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Тимур Искандаров считает, что подобные инструменты не являются средством обхода макропруденциального регулирования. «Сделки структурируются таким образом, чтобы риск секьюритизируемого портфеля покрывался в полной мере младшим классом облигаций (который полностью выкупает банк-оригинатор.— “Ъ”). При этом старший класс облигаций, размещаемый в рынок, характеризуется минимальным риском, что отражается в их, как правило, максимальном кредитном рейтинге»,— отмечает он. Кредитное качество облигаций старших траншей также обеспечивается дополнительными механизмами защиты. Среди них — переобеспечение, компенсация дефолтов за счет избыточной доходности по портфелю обеспечения, резервные фонды, триггеры ускоренной амортизации и так далее, перечисляет эксперт.

«Удержание банками 10–30% (младшие транши плюс резерв) является стандартной "подушкой безопасности" для инвесторов»,— указывает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Айназ Хайруллина.

Таким образом, любые убытки по портфелю в первую очередь несет на себе банк-оригинатор, что является стимулом к поддержанию высокого качества портфелей обеспечения, вне зависимости от их типа и состава. Вместе с тем на фоне быстрого роста рынка неипотечной секьюритизации Банк России превентивно формирует правовую основу на случай «отклонения практики от принципов распределения риска», считает госпожа Хайруллина.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев