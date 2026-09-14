Бенефициара ЛВЗ «Кристалл» оштрафовали за уклонение от уплаты налогов

Как стало известно “Ъ”, В Москве вынесен приговор председателю совета директоров ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"» и бенефициару Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павлу Победкину. За уклонение от уплаты налогов с организации в размере 107 млн руб. он отделался штрафом в 450 тыс. руб. Для совершения преступления фигурант применил классическую схему «оптимизации» — дробление бизнеса и использование подставных компаний. На счета последних и распределялась выручка КЛВЗ, входящего в топ-10 производителей алкоголя в России.

Хамовнический суд Москвы огласил приговор председателю совета директоров ПАО «Алкогольная группа "Кристалл"» и бенефициару находящегося в Обнинске Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павлу Победкину. Судья Ольга Желязкова признала его виновным в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По этой статье подсудимому грозило до пяти лет лишения свободы, но он отделался штрафом в размере 450 тыс. руб.

Рассматривать дело суд начал 20 февраля, но на первом же заседании Павел Победков заявил ходатайство «о направлении уголовного дела в Верховный суд Российской Федерации для разрешения вопроса об изменении территориальной подсудности его рассмотрения». Судья Желязкова его удовлетворила, но в апреле дело все равно вернулось к ней.

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