Первые дорожные классы открыли в двух школах Свердловской области

В Свердловской области открыли первые дорожные классы. Они начали работать на базе школы №3 в Нижней Туре и лицея №110 имени Л.К. Гришиной в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Открытие прошло по телемосту на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» в рамках Международного фестиваля молодежи. В церемонии приняли участие министр транспорта РФ Андрей Никитин, губернатор Свердловской области Денис Паслер и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

«Чем раньше ребята познакомятся с транспортной отраслью, новыми технологиями, с беспилотными автомобилями, новыми технологиями строительства дорог и мостов, тем более осознанным будет их профессиональный выбор»,— отметил Андрей Никитин.

Проект «Дорожный класс» направлен на раннюю профориентацию школьников 7–11 классов и подготовку будущих специалистов для транспортной отрасли, сообщили в минобразования Свердловской области. Школьники будут изучать историю развития дорожного хозяйства, знакомиться с современными технологиями строительства и эксплуатации дорог, посещать профильные объекты и взаимодействовать с представителями отрасли. По словам министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной, основу учебного плана дорожных классов составляют физика, математика и геометрия.

«Мы не ставим перед собой цель, чтобы каждый из вас стал именно дорожным строителем или дорожным эксплуатационником. Мы хотим, чтобы вы увидели, из чего состоит наша страна, и как можно ее развивать»,— сказал Роман Новиков.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургских школах №314 и №41 введут предпрофильную инженерную подготовку для учеников 5–9 классов.

Полина Бабинцева