В двух школах Екатеринбурга введут предпрофильную инженерную подготовку

С 1 сентября в екатеринбургских школах №314 и №41 начнется реализация программ предпрофильной инженерной подготовки для учеников 5–9 классов. Инициатива реализуется на основании трехстороннего соглашения, подписанного Департаментом образования администрации Екатеринбурга, Уральским политехническим колледжем-МЦК и строительным холдингом «Атом», который является концессионером и техническим эксплуатантом школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По словам заместителя генерального директора холдинга «Атом» Александра Копылова, компания намерена задействовать инфраструктуру построенных школ для раскрытия потенциала детей. «На площадках обеих школ развиваем программу дополнительного образования, сейчас у нас представлено более 30 направлений – от танцевальных студий до столярного дела. В этом году запускаем новое направление – предпрофильную подготовку совместно с педагогами политехнического колледжа. Для учеников 5-7 классов доступна к изучению инженерная робототехника, для 8-9 классов – профессия "чертежник-конструктор"»,– прокомментировал господин Копылов, добавив, что по итогам обучения школьнику получат свидетельство о профессиональном обучении.

Директор Уральского политехнического колледжа-МЦК Вячеслав Московкин пояснил, что занятия будут проходить как в школьных мастерских, так и в учебно-производственном центре технопарка «Университетский». Также программа включает посещение реальных производственных площадок, что помогает старшеклассникам осознанно выбирать специальность и ориентироваться на требования конкретных работодателей.

В холдинге «Атом» отметили, что рассматривают возможность масштабирования успешного опыта предпрофильных программ на другие образовательные организации. Кроме того, компания прорабатывает концепцию строительства кампуса среднего профессионального образования, который объединит технические колледжи и производственные предприятия. Целью проекта является создание современных условий для получения инженерных специальностей и повышение привлекательности среднего профессионального образования для будущих студентов и педагогов.