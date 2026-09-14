Первая ракетка мира Рыбакина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Представительница Казахстана Елена Рыбакина первой отобралась на Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), который пройдет в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Рыбакина

Фото: Yuki Iwamura / AP Елена Рыбакина

Фото: Yuki Iwamura / AP

14 сентября теннисистка впервые в карьере возглавила мировой рейтинг. В текущем сезоне Елена Рыбакина выиграла Australian Open и US Open, турнир категории 500 в Штутгарте, а также дошла до финалов «тысячников» в Индиан-Уэллсе и Торонто. Спортсменка набрала 7492 очка.

В Итоговом турнире участвуют восемь лучших игроков в одиночном разряде и восемь лучших пар по итогам сезона. На данный момент в топ-8 чемпионской гонки (помимо Елены Рыбакиной) входят белоруска Арина Соболенко, американки Джессика Пегула и Коко Гауфф, россиянка Мирра Андреева, украинка Элина Свитолина, а также чешки Линда Носкова и Каролина Мухова.

В прошлом году победительницей Итогового турнира стала Елена Рыбакина. В финале она обыграла Арину Соболенко.

Арнольд Кабанов