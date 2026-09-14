Косметическая сеть The Act закроет четыре из девяти офлайн-магазинов
The Act сообщила в своих соцсетях об оптимизации сети магазинов. К ноябрю 2026 года сеть закроет четыре торговые точки: в «Галерее Чижова» в Воронеже, в «Ворошиловском» в Волгограде, в «Космопорте» в Самаре и в торгово-развлекательном центре «Лето» в Санкт-Петербурге. По данным сайта The Act, всего у бренда сейчас девять точек продаж.
Производитель решил снизить издержки на содержание офлайн-розницы, чтобы, как говорится в его сообщении, «сохранить темпы роста, качество продуктов и сервиса». В The Act сообщили “Ъ”, что направят освободившиеся средства на развитие действующих точек, новых каналов продаж и продуктовых категорий.
Свою розницу The Act начала развивать не так давно — в 2024 году. На пике развития сети у нее было 15–17 торговых точек. До этого производитель закрыл точки продаж в московских торговых центрах «Саларис» и Columbus.
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Сокращение офлайн-сети происходит на фоне ослабления трафика в торговых центрах: по подсчетам Focus Technologies, с января по первую половину марта 2026 года посещаемость ТЦ по всей России снизилась на 2% год к году, из-за чего выручка торговых операторов сокращается.
В 2025–2026 годах полностью закрылись точки целого ряда брендов, включая Deseo, Etam, Insity, Megatop и Gloria Jeans, а некоторые сети, например Cosareve и I AM Studio, ушли из офлайна и сосредоточились на онлайн-продажах. На этом фоне содержание части магазинов требует более жесткого экономического обоснования.